https://ria.ru/20231213/rossiyanin-1915570431.html

Аэропорт Копенгагена подтвердил, что россиянин вылетел в США без билета

Аэропорт Копенгагена подтвердил, что россиянин вылетел в США без билета - РИА Новости, 13.12.2023

Аэропорт Копенгагена подтвердил, что россиянин вылетел в США без билета

Видеозаписи с камер наблюдения подтвердили, что россиянин, летевший из Копенгагена в Лос-Анджелес без паспорта и визы, смог пройти на борт авиакомпании SAS без... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:26

2023-12-13T16:26

2023-12-13T16:27

копенгаген

sas

лос-анджелес

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915569314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16b3912e09a6f469f18b014c20c6596a.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Видеозаписи с камер наблюдения подтвердили, что россиянин, летевший из Копенгагена в Лос-Анджелес без паспорта и визы, смог пройти на борт авиакомпании SAS без билета, сообщили РИА Новости в аэропорту Копенгагена. "Мы можем подтвердить, что на указанном рейсе находился мужчина, хотя у него не было ни билета, ни паспорта. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мы видим, что он прошел на борт без действующего билета. Аэропорт Копенгагена предоставил фото- и видеоматериалы властям, которые расследуют это дело", – заявили РИА Новости в аэропорту. Ранее стало известно, что россиянин Сергей Владимирович Очигава без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес. По словам авиаперевозчика, мужчина не предъявлял посадочного талона и сел в кресло, которое не было распределено между пассажирами. Его задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Согласно материалам суда, мужчина не смог предъявить заграничный паспорт и въездную визу, а на допросе заявил, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и проходил проверки в аэропорту датской столицы. При досмотре багажа у него нашлись российское и израильское внутренние "удостоверения личности" и частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа.

https://ria.ru/20231212/bilet-1915272836.html

копенгаген

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

копенгаген, sas, лос-анджелес, новости - туризм