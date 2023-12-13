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Аэропорт Копенгагена подтвердил, что россиянин вылетел в США без билета - РИА Новости, 13.12.2023
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16:26 13.12.2023 (обновлено: 16:27 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/rossiyanin-1915570431.html
Аэропорт Копенгагена подтвердил, что россиянин вылетел в США без билета
Аэропорт Копенгагена подтвердил, что россиянин вылетел в США без билета - РИА Новости, 13.12.2023
Аэропорт Копенгагена подтвердил, что россиянин вылетел в США без билета
Видеозаписи с камер наблюдения подтвердили, что россиянин, летевший из Копенгагена в Лос-Анджелес без паспорта и визы, смог пройти на борт авиакомпании SAS без... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:26
2023-12-13T16:27
копенгаген
sas
лос-анджелес
новости - туризм
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Видеозаписи с камер наблюдения подтвердили, что россиянин, летевший из Копенгагена в Лос-Анджелес без паспорта и визы, смог пройти на борт авиакомпании SAS без билета, сообщили РИА Новости в аэропорту Копенгагена. "Мы можем подтвердить, что на указанном рейсе находился мужчина, хотя у него не было ни билета, ни паспорта. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мы видим, что он прошел на борт без действующего билета. Аэропорт Копенгагена предоставил фото- и видеоматериалы властям, которые расследуют это дело", – заявили РИА Новости в аэропорту. Ранее стало известно, что россиянин Сергей Владимирович Очигава без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес. По словам авиаперевозчика, мужчина не предъявлял посадочного талона и сел в кресло, которое не было распределено между пассажирами. Его задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Согласно материалам суда, мужчина не смог предъявить заграничный паспорт и въездную визу, а на допросе заявил, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и проходил проверки в аэропорту датской столицы. При досмотре багажа у него нашлись российское и израильское внутренние "удостоверения личности" и частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа.
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копенгаген, sas, лос-анджелес, новости - туризм
Копенгаген, SAS, Лос-Анджелес, Новости - Туризм
Аэропорт Копенгагена подтвердил, что россиянин вылетел в США без билета

В аэропорту Копенгагена подтвердили, что россиянин прошел на борт SAS без билета

© AP Photo / Sergei GritsСотрудник аэропорта у стойки регистрации в аэропорту Каструп, Копенгаген, Дания
Сотрудник аэропорта у стойки регистрации в аэропорту Каструп, Копенгаген, Дания - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Сотрудник аэропорта у стойки регистрации в аэропорту Каструп, Копенгаген, Дания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Видеозаписи с камер наблюдения подтвердили, что россиянин, летевший из Копенгагена в Лос-Анджелес без паспорта и визы, смог пройти на борт авиакомпании SAS без билета, сообщили РИА Новости в аэропорту Копенгагена.
«
"Мы можем подтвердить, что на указанном рейсе находился мужчина, хотя у него не было ни билета, ни паспорта. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мы видим, что он прошел на борт без действующего билета. Аэропорт Копенгагена предоставил фото- и видеоматериалы властям, которые расследуют это дело", – заявили РИА Новости в аэропорту.
Ранее стало известно, что россиянин Сергей Владимирович Очигава без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес. По словам авиаперевозчика, мужчина не предъявлял посадочного талона и сел в кресло, которое не было распределено между пассажирами. Его задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов.
Согласно материалам суда, мужчина не смог предъявить заграничный паспорт и въездную визу, а на допросе заявил, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и проходил проверки в аэропорту датской столицы. При досмотре багажа у него нашлись российское и израильское внутренние "удостоверения личности" и частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа.
Самолет Boeing 737-600 авиакомпании SAS - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
SAS подтвердила историю с россиянином, прилетевшем в США без билета
12 декабря, 12:28
 
КопенгагенSASЛос-АнджелесНовости - Туризм
 
 
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