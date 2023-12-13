Медведев выразил надежду, что ЕР делает все, чтобы Россия была сильной
Медведев надеется, что ЕР делает все, чтобы Россия была сильной и могущественной
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России". 13 декабря 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России". 13 декабря 2023
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил надежду, что представители партии не ошибаются в своем вкладе в будущее России и делают все, чтобы страна была сильной и могущественной.
Во время выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России" Медведев сообщил, что власть вносит свой вклад в общее будущее страны, поскольку зачастую совершает такие действия, которые имеют эффект на десятилетия вперед.
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"Вопрос в том, какой он - положительный или отрицательный. И здесь от "Единой России", как партии, очень многое зависит, поскольку мы правящая партия. Я надеюсь, что мы здесь не ошибаемся, что мы делаем все, чтобы наша страна была сильной, могущественной, авторитетной, чтобы с нами считались", - заявил Медведев.