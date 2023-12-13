https://ria.ru/20231213/rossiya-1915552032.html

Медведев выразил надежду, что ЕР делает все, чтобы Россия была сильной

Медведев выразил надежду, что ЕР делает все, чтобы Россия была сильной - РИА Новости, 13.12.2023

Медведев выразил надежду, что ЕР делает все, чтобы Россия была сильной

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил надежду, что представители партии не ошибаются в своем вкладе в будущее России и делают все, чтобы страна... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:33

2023-12-13T15:33

2023-12-13T16:23

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915567417_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86f211b1a1360b5c975aa317f6715f57.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил надежду, что представители партии не ошибаются в своем вкладе в будущее России и делают все, чтобы страна была сильной и могущественной. Во время выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России" Медведев сообщил, что власть вносит свой вклад в общее будущее страны, поскольку зачастую совершает такие действия, которые имеют эффект на десятилетия вперед. "Вопрос в том, какой он - положительный или отрицательный. И здесь от "Единой России", как партии, очень многое зависит, поскольку мы правящая партия. Я надеюсь, что мы здесь не ошибаемся, что мы делаем все, чтобы наша страна была сильной, могущественной, авторитетной, чтобы с нами считались", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20231213/rossiya-1915551398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия