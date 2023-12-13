https://ria.ru/20231213/rossiya-1915551398.html

Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину

Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину - РИА Новости, 13.12.2023

Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину

Нужно отстоять тысячелетнюю родину и не дать пустить под откос труды людей, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:30

2023-12-13T15:30

2023-12-13T16:22

общество

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Нужно отстоять тысячелетнюю родину и не дать пустить под откос труды людей, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. "Мы с вами обязаны отстоять нашу тысячелетнюю историю, не дать пустить под откос труды поколений людей", - сказал Медведев на дискуссионной площадке "Единой России". Председатель партии обратился к молодежи и отметил, что именно они будут эти решения принимать в ближайшем будущем. "Будущего никто не знает, это правда, но в чем вы точно не сомневайтесь - ваше будущее не будет скучным", - добавил Медведев, обращаясь к молодым участникам дискуссионной площадки.

https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915145564.html

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Кирилл Волков

общество, дмитрий медведев, единая россия