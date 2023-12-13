https://ria.ru/20231213/rossiya-1915551398.html
Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину
Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину
Нужно отстоять тысячелетнюю родину и не дать пустить под откос труды людей, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:30
2023-12-13T15:30
2023-12-13T16:22
общество
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915567395_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9439489021b4c9d96916a3195fca06d3.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Нужно отстоять тысячелетнюю родину и не дать пустить под откос труды людей, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. "Мы с вами обязаны отстоять нашу тысячелетнюю историю, не дать пустить под откос труды поколений людей", - сказал Медведев на дискуссионной площадке "Единой России". Председатель партии обратился к молодежи и отметил, что именно они будут эти решения принимать в ближайшем будущем. "Будущего никто не знает, это правда, но в чем вы точно не сомневайтесь - ваше будущее не будет скучным", - добавил Медведев, обращаясь к молодым участникам дискуссионной площадки.
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915145564.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915567395_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae1f31a06c62335833845c3231f1608b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину
Медведев: нужно отстоять Родину и не дать пустить под откос труды поколений
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Нужно отстоять тысячелетнюю родину и не дать пустить под откос труды людей, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
"Мы с вами обязаны отстоять нашу тысячелетнюю историю, не дать пустить под откос труды поколений людей", - сказал Медведев на дискуссионной площадке "Единой России".
Председатель партии обратился к молодежи и отметил, что именно они будут эти решения принимать в ближайшем будущем. "Будущего никто не знает, это правда, но в чем вы точно не сомневайтесь - ваше будущее не будет скучным", - добавил Медведев, обращаясь к молодым участникам дискуссионной площадки.
Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации