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Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину - РИА Новости, 13.12.2023
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15:30 13.12.2023 (обновлено: 16:22 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/rossiya-1915551398.html
Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину
Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину
Нужно отстоять тысячелетнюю родину и не дать пустить под откос труды людей, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:30
2023-12-13T16:22
общество
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Нужно отстоять тысячелетнюю родину и не дать пустить под откос труды людей, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. "Мы с вами обязаны отстоять нашу тысячелетнюю историю, не дать пустить под откос труды поколений людей", - сказал Медведев на дискуссионной площадке "Единой России". Председатель партии обратился к молодежи и отметил, что именно они будут эти решения принимать в ближайшем будущем. "Будущего никто не знает, это правда, но в чем вы точно не сомневайтесь - ваше будущее не будет скучным", - добавил Медведев, обращаясь к молодым участникам дискуссионной площадки.
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общество, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину

Медведев: нужно отстоять Родину и не дать пустить под откос труды поколений

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России". 13 декабря 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке Будущее России. 13 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России". 13 декабря 2023
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Нужно отстоять тысячелетнюю родину и не дать пустить под откос труды людей, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
"Мы с вами обязаны отстоять нашу тысячелетнюю историю, не дать пустить под откос труды поколений людей", - сказал Медведев на дискуссионной площадке "Единой России".
Председатель партии обратился к молодежи и отметил, что именно они будут эти решения принимать в ближайшем будущем. "Будущего никто не знает, это правда, но в чем вы точно не сомневайтесь - ваше будущее не будет скучным", - добавил Медведев, обращаясь к молодым участникам дискуссионной площадки.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев во время встречи со школьниками и студентами, посвященной Дню Конституции РФ. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации
11 декабря, 17:53
 
ОбществоДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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