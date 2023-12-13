Рейтинг@Mail.ru
СФ одобрил закон о полномочиях "Роскосмоса" при госконтрактах - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/roskosmos-1915656084.html
СФ одобрил закон о полномочиях "Роскосмоса" при госконтрактах
СФ одобрил закон о полномочиях "Роскосмоса" при госконтрактах - РИА Новости, 13.12.2023
СФ одобрил закон о полномочиях "Роскосмоса" при госконтрактах
Российские сенаторы одобрили закон, которым уточняется полномочие госкорпорации "Роскосмос" по осуществлению от имени РФ права собственника федерального... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:49
2023-12-13T23:49
россия
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские сенаторы одобрили закон, которым уточняется полномочие госкорпорации "Роскосмос" по осуществлению от имени РФ права собственника федерального имущества, созданного (приобретенного) за счет средств федерального бюджета при выполнении госконтрактов, заключенных госкорпорацией. Речь также идет и об ином федеральном имуществе в установленной сфере деятельности на основании решений правительства РФ, утверждающих соответствующие перечни такого имущества.
https://ria.ru/20231209/kosmonavty-1914744132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_15dd92bb4c6377c2e23a783d9ddad9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роскосмос
Россия, Роскосмос
СФ одобрил закон о полномочиях "Роскосмоса" при госконтрактах

Совет Федерации одобрил закон о полномочиях "Роскосмоса" при госконтрактах

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские сенаторы одобрили закон, которым уточняется полномочие госкорпорации "Роскосмос" по осуществлению от имени РФ права собственника федерального имущества, созданного (приобретенного) за счет средств федерального бюджета при выполнении госконтрактов, заключенных госкорпорацией.
Речь также идет и об ином федеральном имуществе в установленной сфере деятельности на основании решений правительства РФ, утверждающих соответствующие перечни такого имущества.
МКС - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
В Роскосмосе рассказали о выходных для космонавтов на МКС
9 декабря, 01:13
 
РоссияРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала