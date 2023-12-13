https://ria.ru/20231213/roskosmos-1915656084.html

СФ одобрил закон о полномочиях "Роскосмоса" при госконтрактах

СФ одобрил закон о полномочиях "Роскосмоса" при госконтрактах - РИА Новости, 13.12.2023

СФ одобрил закон о полномочиях "Роскосмоса" при госконтрактах

Российские сенаторы одобрили закон, которым уточняется полномочие госкорпорации "Роскосмос" по осуществлению от имени РФ права собственника федерального... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:49

2023-12-13T23:49

2023-12-13T23:49

россия

роскосмос

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские сенаторы одобрили закон, которым уточняется полномочие госкорпорации "Роскосмос" по осуществлению от имени РФ права собственника федерального имущества, созданного (приобретенного) за счет средств федерального бюджета при выполнении госконтрактов, заключенных госкорпорацией. Речь также идет и об ином федеральном имуществе в установленной сфере деятельности на основании решений правительства РФ, утверждающих соответствующие перечни такого имущества.

https://ria.ru/20231209/kosmonavty-1914744132.html

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россия, роскосмос