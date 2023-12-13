https://ria.ru/20231213/reys-1915502140.html

Продажи билетов на тестовый рейс из Внуково в Краснодар не планируется

Продажи билетов на тестовый рейс из Внуково в Краснодар не планируется - РИА Новости, 13.12.2023

Продажи билетов на тестовый рейс из Внуково в Краснодар не планируется

Авиакомпания "Азимут" не будет открывать продажу билетов на тестовый рейс 15 декабря, который планируется из московского аэропорта Внуково в Краснодар, сообщил... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:52

2023-12-13T12:52

2023-12-13T14:27

авиакомпания "азимут"

краснодар

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Авиакомпания "Азимут" не будет открывать продажу билетов на тестовый рейс 15 декабря, который планируется из московского аэропорта Внуково в Краснодар, сообщил РИА Новости сотрудник контакт-центра авиакомпании.Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря."Продажи на этот рейс не будет", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что рейс запланирован на 15 декабря из аэропорта Внуково в Краснодар.Как уточнили журналистам в пресс-службе аэропорта кубанской столицы, авиакомпания "Азимут" подала заявку на выполнение технического рейса для проверки систем и оборудования воздушной гавани Краснодара.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20231213/aeroport-1915495120.html

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авиакомпания "азимут", краснодар, россия