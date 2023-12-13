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Продажи билетов на тестовый рейс из Внуково в Краснодар не планируется - РИА Новости, 13.12.2023
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12:52 13.12.2023 (обновлено: 14:27 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/reys-1915502140.html
Продажи билетов на тестовый рейс из Внуково в Краснодар не планируется
Продажи билетов на тестовый рейс из Внуково в Краснодар не планируется - РИА Новости, 13.12.2023
Продажи билетов на тестовый рейс из Внуково в Краснодар не планируется
Авиакомпания "Азимут" не будет открывать продажу билетов на тестовый рейс 15 декабря, который планируется из московского аэропорта Внуково в Краснодар, сообщил... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:52
2023-12-13T14:27
авиакомпания "азимут"
краснодар
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Авиакомпания "Азимут" не будет открывать продажу билетов на тестовый рейс 15 декабря, который планируется из московского аэропорта Внуково в Краснодар, сообщил РИА Новости сотрудник контакт-центра авиакомпании.Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря."Продажи на этот рейс не будет", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что рейс запланирован на 15 декабря из аэропорта Внуково в Краснодар.Как уточнили журналистам в пресс-службе аэропорта кубанской столицы, авиакомпания "Азимут" подала заявку на выполнение технического рейса для проверки систем и оборудования воздушной гавани Краснодара.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20231213/aeroport-1915495120.html
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авиакомпания "азимут", краснодар, россия
Авиакомпания "Азимут", Краснодар, Россия
Продажи билетов на тестовый рейс из Внуково в Краснодар не планируется

"Азимут" не планирует продажи билетов на тестовый рейс из Внуково в Краснодар

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Авиакомпания "Азимут" не будет открывать продажу билетов на тестовый рейс 15 декабря, который планируется из московского аэропорта Внуково в Краснодар, сообщил РИА Новости сотрудник контакт-центра авиакомпании.
Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря.
"Продажи на этот рейс не будет", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что рейс запланирован на 15 декабря из аэропорта Внуково в Краснодар.
Как уточнили журналистам в пресс-службе аэропорта кубанской столицы, авиакомпания "Азимут" подала заявку на выполнение технического рейса для проверки систем и оборудования воздушной гавани Краснодара.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать
Вчера, 12:24
 
Авиакомпания "Азимут"КраснодарРоссия
 
 
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