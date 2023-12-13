https://ria.ru/20231213/rets_trening-1915512122.html
РЭЦ провел тренинг по переговорам для руководителей ЦПЭ
РЭЦ провел тренинг по переговорам для руководителей ЦПЭ - РИА Новости, 13.12.2023
РЭЦ провел тренинг по переговорам для руководителей ЦПЭ
Тренинг "Мастер переговоров" для руководителей региональных центров поддержки экспорта прошел 13 декабря в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:24
2023-12-13T13:24
2023-12-13T13:24
российский экспортный центр (рэц)
экономика
конференции
экспорт
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915510560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_844c8087bcc92896dc62d3e9f31cc8f5.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тренинг "Мастер переговоров" для руководителей региональных центров поддержки экспорта прошел 13 декабря в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В рамках тренинга участники смогли не только проработать и применить различные стратегии переговоров, но и узнать о тонкостях деловой коммуникации с партнерами из разных стран", - говорится в сообщении."Нередко сотрудники центров поддержки экспорта сопровождают российские делегации в бизнес-миссиях, а также принимают участие в переговорах с потенциальными иностранными покупателями. Как показывает практика, важно не только иметь удачное коммерческое предложение и безупречно презентовать свою продукцию, но и суметь договориться о продаже товара на наиболее выгодных условиях", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря. На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители РЭЦ.
https://ria.ru/20231211/shkola_eksporta_rets-1915092022.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915510560_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_b966bf5e7a372656fa8d764cc1a5ab99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, конференции, экспорт, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Конференции, Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тренинг "Мастер переговоров" для руководителей региональных центров поддержки экспорта прошел 13 декабря в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В рамках тренинга участники смогли не только проработать и применить различные стратегии переговоров, но и узнать о тонкостях деловой коммуникации с партнерами из разных стран", - говорится в сообщении.
"Нередко сотрудники центров поддержки экспорта сопровождают российские делегации в бизнес-миссиях, а также принимают участие в переговорах с потенциальными иностранными покупателями. Как показывает практика, важно не только иметь удачное коммерческое предложение и безупречно презентовать свою продукцию, но и суметь договориться о продаже товара на наиболее выгодных условиях", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря. На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители РЭЦ.
Школа экспорта РЭЦ проведет деловую игру для студентов на форуме "Россия"