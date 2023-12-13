https://ria.ru/20231213/rets_trening-1915512122.html

РЭЦ провел тренинг по переговорам для руководителей ЦПЭ

РЭЦ провел тренинг по переговорам для руководителей ЦПЭ - РИА Новости, 13.12.2023

РЭЦ провел тренинг по переговорам для руководителей ЦПЭ

Тренинг "Мастер переговоров" для руководителей региональных центров поддержки экспорта прошел 13 декабря в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:24

2023-12-13T13:24

2023-12-13T13:24

российский экспортный центр (рэц)

экономика

конференции

экспорт

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тренинг "Мастер переговоров" для руководителей региональных центров поддержки экспорта прошел 13 декабря в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В рамках тренинга участники смогли не только проработать и применить различные стратегии переговоров, но и узнать о тонкостях деловой коммуникации с партнерами из разных стран", - говорится в сообщении."Нередко сотрудники центров поддержки экспорта сопровождают российские делегации в бизнес-миссиях, а также принимают участие в переговорах с потенциальными иностранными покупателями. Как показывает практика, важно не только иметь удачное коммерческое предложение и безупречно презентовать свою продукцию, но и суметь договориться о продаже товара на наиболее выгодных условиях", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря. На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители РЭЦ.

https://ria.ru/20231211/shkola_eksporta_rets-1915092022.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика, конференции, экспорт, вэб.рф (вэб)