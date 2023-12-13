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РЭЦ провел тренинг по переговорам для руководителей ЦПЭ - РИА Новости, 13.12.2023
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13:24 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/rets_trening-1915512122.html
РЭЦ провел тренинг по переговорам для руководителей ЦПЭ
РЭЦ провел тренинг по переговорам для руководителей ЦПЭ - РИА Новости, 13.12.2023
РЭЦ провел тренинг по переговорам для руководителей ЦПЭ
Тренинг "Мастер переговоров" для руководителей региональных центров поддержки экспорта прошел 13 декабря в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:24
2023-12-13T13:24
российский экспортный центр (рэц)
экономика
конференции
экспорт
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тренинг "Мастер переговоров" для руководителей региональных центров поддержки экспорта прошел 13 декабря в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В рамках тренинга участники смогли не только проработать и применить различные стратегии переговоров, но и узнать о тонкостях деловой коммуникации с партнерами из разных стран", - говорится в сообщении."Нередко сотрудники центров поддержки экспорта сопровождают российские делегации в бизнес-миссиях, а также принимают участие в переговорах с потенциальными иностранными покупателями. Как показывает практика, важно не только иметь удачное коммерческое предложение и безупречно презентовать свою продукцию, но и суметь договориться о продаже товара на наиболее выгодных условиях", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря. На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), экономика, конференции, экспорт, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Конференции, Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ провел тренинг по переговорам для руководителей ЦПЭ

© Фото : РЭЦДиректор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО "РЭЦ" (Российский экспортный центр) Наталья Минаева во время выступления на всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге
Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО РЭЦ (Российский экспортный центр) Наталья Минаева во время выступления на всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : РЭЦ
Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО "РЭЦ" (Российский экспортный центр) Наталья Минаева во время выступления на всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тренинг "Мастер переговоров" для руководителей региональных центров поддержки экспорта прошел 13 декабря в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В рамках тренинга участники смогли не только проработать и применить различные стратегии переговоров, но и узнать о тонкостях деловой коммуникации с партнерами из разных стран", - говорится в сообщении.
"Нередко сотрудники центров поддержки экспорта сопровождают российские делегации в бизнес-миссиях, а также принимают участие в переговорах с потенциальными иностранными покупателями. Как показывает практика, важно не только иметь удачное коммерческое предложение и безупречно презентовать свою продукцию, но и суметь договориться о продаже товара на наиболее выгодных условиях", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря. На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители РЭЦ.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаКонференцииЭкспортВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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