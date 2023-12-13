Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована в развитии отношений с Египтом, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/razvitie-1915653415.html
Россия заинтересована в развитии отношений с Египтом, заявил Песков
Россия заинтересована в развитии отношений с Египтом, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Россия заинтересована в развитии отношений с Египтом, заявил Песков
Москва заинтересована в продолжении развития отношений с Каиром после президентских выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:20
2023-12-13T23:20
политика
россия
египет
москва
дмитрий песков
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва заинтересована в продолжении развития отношений с Каиром после президентских выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы заинтересованы в продолжении наших отношений с Египтом", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что у действующих глав России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси дружественные, взаимовыгодные и партнерские отношения.
https://ria.ru/20231213/peskov-1915653224.html
россия
египет
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, египет, москва, дмитрий песков, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси
Политика, Россия, Египет, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси
Россия заинтересована в развитии отношений с Египтом, заявил Песков

Песков: Россия заинтересована в продолжении развития отношений с Египтом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва заинтересована в продолжении развития отношений с Каиром после президентских выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы заинтересованы в продолжении наших отношений с Египтом", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что у действующих глав России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси дружественные, взаимовыгодные и партнерские отношения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Россия приобрела иммунитет против гибридной войны, заявил Песков
Вчера, 23:18
 
ПолитикаРоссияЕгипетМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала