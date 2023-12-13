https://ria.ru/20231213/razvitie-1915653415.html
Россия заинтересована в развитии отношений с Египтом, заявил Песков
Россия заинтересована в развитии отношений с Египтом, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Россия заинтересована в развитии отношений с Египтом, заявил Песков
Москва заинтересована в продолжении развития отношений с Каиром после президентских выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:20
2023-12-13T23:20
2023-12-13T23:20
политика
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москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва заинтересована в продолжении развития отношений с Каиром после президентских выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы заинтересованы в продолжении наших отношений с Египтом", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что у действующих глав России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси дружественные, взаимовыгодные и партнерские отношения.
https://ria.ru/20231213/peskov-1915653224.html
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политика, россия, египет, москва, дмитрий песков, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси
Политика, Россия, Египет, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси
Россия заинтересована в развитии отношений с Египтом, заявил Песков
Песков: Россия заинтересована в продолжении развития отношений с Египтом