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Песков прокомментировал начало работы предвыборной кампании - РИА Новости, 13.12.2023
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23:04 13.12.2023 (обновлено: 23:29 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/rabota-1915651943.html
Песков прокомментировал начало работы предвыборной кампании
Песков прокомментировал начало работы предвыборной кампании - РИА Новости, 13.12.2023
Песков прокомментировал начало работы предвыборной кампании
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в ЦИК вопрос о сроках начала предвыборной президентской кампании, отметив, что все необходимые... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:04
2023-12-13T23:29
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в ЦИК вопрос о сроках начала предвыборной президентской кампании, отметив, что все необходимые процедуры для оформления Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента 2024 года будут выполнены."Я бы не стал сейчас об этом говорить, это скорее вопрос в ЦИК. Все-таки график определяют они и информировать журналистов об этом графике будут они", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о сроках начала предвыборной кампании."Разумеется, все необходимые процедуры, формальности для оформления Путина как кандидата будут выполнены. Вы знаете, что сейчас уже определенные действия проявляет инициативная группа, они планируют уже широкомасштабное мероприятие по выдвижению Путина как кандидата", - отметил Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал начало работы предвыборной кампании

Песков о начале предвыборной кампании: график определяет ЦИК

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в ЦИК вопрос о сроках начала предвыборной президентской кампании, отметив, что все необходимые процедуры для оформления Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента 2024 года будут выполнены.
«
"Я бы не стал сейчас об этом говорить, это скорее вопрос в ЦИК. Все-таки график определяют они и информировать журналистов об этом графике будут они", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о сроках начала предвыборной кампании.
«
"Разумеется, все необходимые процедуры, формальности для оформления Путина как кандидата будут выполнены. Вы знаете, что сейчас уже определенные действия проявляет инициативная группа, они планируют уже широкомасштабное мероприятие по выдвижению Путина как кандидата", - отметил Песков.
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