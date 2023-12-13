https://ria.ru/20231213/rabota-1915651943.html

Песков прокомментировал начало работы предвыборной кампании

Песков прокомментировал начало работы предвыборной кампании - РИА Новости, 13.12.2023

Песков прокомментировал начало работы предвыборной кампании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в ЦИК вопрос о сроках начала предвыборной президентской кампании, отметив, что все необходимые... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:04

2023-12-13T23:04

2023-12-13T23:29

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в ЦИК вопрос о сроках начала предвыборной президентской кампании, отметив, что все необходимые процедуры для оформления Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента 2024 года будут выполнены."Я бы не стал сейчас об этом говорить, это скорее вопрос в ЦИК. Все-таки график определяют они и информировать журналистов об этом графике будут они", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о сроках начала предвыборной кампании."Разумеется, все необходимые процедуры, формальности для оформления Путина как кандидата будут выполнены. Вы знаете, что сейчас уже определенные действия проявляет инициативная группа, они планируют уже широкомасштабное мероприятие по выдвижению Путина как кандидата", - отметил Песков.

https://ria.ru/20231213/sanktsii-1915653538.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин