https://ria.ru/20231213/pykhtino-1915451931.html

В Москве завершены работы I этапа благоустройства у станции "Пыхтино"

В Москве завершены работы I этапа благоустройства у станции "Пыхтино" - РИА Новости, 13.12.2023

В Москве завершены работы I этапа благоустройства у станции "Пыхтино"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:24

2023-12-13T09:24

2023-12-13T09:24

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городское хозяйство москвы

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петр бирюков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО. Главная задача - улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов. Кроме того, адаптируем эти пространства под запросы местных жителей, сейчас завершаем обустройство скейт-парка со специальным оборудованием для молодого поколения", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию, дополнительно проложили почти 470 метров системы водостока. "В рамках проекта обновили почти 22,1 тысячи квадратных метров покрытий на тротуарах и более 30,8 тысячи "квадратов" на проезжей части, организовали почти 350 парковочных мест. Смонтировали 150 современных фонарей и свыше 180 уличных торшеров, на пешеходных переходах разместили почти 30 опор контрастного освещения, установили три новых светофора и заменили столько же, оборудовали девять остановочных павильонов", - рассказал Бирюков. По его словам, проведено благоустройство небольшого сквера между домами 7 и 9 на улице Летчика Грицевца, там заменили покрытие дорожек, разместили лавочки и парковые качели. Привели в порядок двор Храма Александра Невского и Центра развития и творчества Русской классической школы. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках работ обустроили почти 40,2 тысячи квадратных метров газона, весной запланирована высадка около 240 деревьев и кустарников. В рамках второго этапа в следующем году обновят улицу Авиаконструктора Петлякова, Проектируемые проезды № 7654, 7653 и 7506.

https://ria.ru/20231212/blagoustroystvo-1915317636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков