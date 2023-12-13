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Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/pvo-1915528561.html
Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS - РИА Новости, 13.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и шесть украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:19
2023-12-13T14:19
специальная военная операция на украине
россия
кременная
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и шесть украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Белогоровка, Криничная и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231212/spetsoperatsiya-1915311697.html
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россия, кременная, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Луганская Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS

Минобороны: российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и шесть украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и шесть украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Белогоровка, Криничная и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы специальной военной автомобильной техники.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила украинскую "Точку-У" и 20 дронов
12 декабря, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКременнаяЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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