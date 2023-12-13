https://ria.ru/20231213/pvo-1915528561.html
Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS - РИА Новости, 13.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и шесть украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:19
2023-12-13T14:19
2023-12-13T14:19
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безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и шесть украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Белогоровка, Криничная и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231212/spetsoperatsiya-1915311697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, кременная, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Луганская Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS
Минобороны: российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и шесть украинских дронов