https://ria.ru/20231213/pvo-1915528561.html

Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS - РИА Новости, 13.12.2023

Российская ПВО за сутки сбила два снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и шесть украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:19

2023-12-13T14:19

2023-12-13T14:19

специальная военная операция на украине

россия

кременная

луганская народная республика

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и шесть украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Белогоровка, Криничная и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231212/spetsoperatsiya-1915311697.html

россия

кременная

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кременная, луганская народная республика, безопасность