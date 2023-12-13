Путина не беспокоит отсутствие встреч с западными коллегами, заявил Орбан
Орбан: Запад ошибается, если думает, что Путин страдает из-за отсутствия встреч
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью порталу Mandiner, что Запад глубоко заблуждается, когда думает, что президент России Владимир Путин мучается бессонными ночами от того, что западные лидеры не проводят с ним встреч, это полное непонимание сути политики.
Венгерский премьер напомнил, что за последние месяцы Путина с большим почетом встречали, в частности, лидеры Саудовской Аравии и Китая. "Поэтому та игра, которую ведут западные политики, думая, что встреча или не-встреча с ними несет какое-то моральное содержание - это полное непонимание международной политики", - сказал Орбан.
По его словам, западные лидеры считают, что "если они не встречаются с Владимиром Путиным, то у него будут бессонные ночи, он не будет знать, что же делать с этой жуткой моральной деградацией, что Запад с ним не встречается". "Это сказка, это непонимание", - подчеркнул Орбан.
"Политика - это о результатах, о последствиях и действительности для многих миллионов людей. Поэтому если нет совершенно невообразимой причины, всегда надо встречаться, всегда надо вести переговоры, на каком-то уровне всегда надо поддерживать связь, чтобы можно было закончить конфликты", - отметил он.
Венгерский премьер добавил, что по этой причине его "никогда не интересует", что говорят на Западе о его встречах с российским президентом. "Это я буду решать, надо ли с точки зрения венгерских интересов встречаться или нет. И на это не повлияет мнение ни Брюсселя, ни Берлина", - заключил Орбан.