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Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире - РИА Новости, 13.12.2023
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13:03 13.12.2023 (обновлено: 13:09 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/putin-1915505822.html
Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире
Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире - РИА Новости, 13.12.2023
Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире
Президент России Владимир Путин в среду занимается подготовкой к подведению итогов года в прямом эфире, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:03
2023-12-13T13:09
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду занимается подготовкой к подведению итогов года в прямом эфире, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин 14 декабря в 12.00 в прямом эфире ответит на вопросы россиян."Готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента публичные мероприятия.
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире

Песков: Путин сегодня готовится к подведению итогов года в прямом эфире

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду занимается подготовкой к подведению итогов года в прямом эфире, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин 14 декабря в 12.00 в прямом эфире ответит на вопросы россиян.
"Готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента публичные мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным
12 декабря, 16:47
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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