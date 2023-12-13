https://ria.ru/20231213/putin-1915505822.html

Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире

Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире - РИА Новости, 13.12.2023

Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире

Президент России Владимир Путин в среду занимается подготовкой к подведению итогов года в прямом эфире, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:03

2023-12-13T13:03

2023-12-13T13:09

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду занимается подготовкой к подведению итогов года в прямом эфире, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин 14 декабря в 12.00 в прямом эфире ответит на вопросы россиян."Готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента публичные мероприятия.

https://ria.ru/20231212/itogi-1915351052.html

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Влада Копылова

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков