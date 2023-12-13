https://ria.ru/20231213/putin-1915505822.html
Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире
Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире - РИА Новости, 13.12.2023
Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире
Президент России Владимир Путин в среду занимается подготовкой к подведению итогов года в прямом эфире, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:03
2023-12-13T13:03
2023-12-13T13:09
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду занимается подготовкой к подведению итогов года в прямом эфире, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин 14 декабря в 12.00 в прямом эфире ответит на вопросы россиян."Готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента публичные мероприятия.
https://ria.ru/20231212/itogi-1915351052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире
Песков: Путин сегодня готовится к подведению итогов года в прямом эфире
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду занимается подготовкой к подведению итогов года в прямом эфире, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин 14 декабря в 12.00 в прямом эфире ответит на вопросы россиян.
"Готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента публичные мероприятия.
Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным