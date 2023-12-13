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Путин поздравил Совет Федерации с юбилеем - РИА Новости, 13.12.2023
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10:05 13.12.2023 (обновлено: 12:50 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/putin-1915457775.html
Путин поздравил Совет Федерации с юбилеем
Путин поздравил Совет Федерации с юбилеем - РИА Новости, 13.12.2023
Путин поздравил Совет Федерации с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил сенаторов с 30-летием создания Совета Федерации, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:05
2023-12-13T12:50
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совет федерации рф
владимир путин
луганская народная республика
политика
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил сенаторов с 30-летием создания Совета Федерации, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля."Сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, самого глубокого уважения заслуживает активная помощь сенаторов Российской Федерации участникам специальной военной операции, жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей", — указал он.Президент также отметил, что юбилей Совфеда связан со становлением современной российской государственности, укреплением ее демократических и конституционных основ, традиций парламентаризма. Путин подчеркнул ключевую роль Совфеда в развитии страны, формировании законодательной базы, решении ключевых экономических и социальных задач, а также достижения целей в науке, образовании, здравоохранении и культуре.Глава государства заявил, что сенаторы всегда ставят "во главу угла" интересы людей и направляют свои усилия на поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и молодежи. Также президент выразил уверенность, что компетентность и ответственный подход к делу, а также взаимодействие с исполнительной властью и политическими партиями позволят сенаторам трудиться с полной отдачей на благо России и ее граждан. Поздравления в адрес сенаторов направил и глава российского правительства Михаил Мишустин, его обращение зачитал во время торжественной части заседания Совфеда полпред правительства в СФ Вадим Живулин.Премьер отметил, что 30 лет Федеральное Собрание играет огромную роль в решении задач по достижению национальных целей, поставленных президентом, вносит весомый вклад в укрепление обороны и безопасности, единства страны, в усиление финансовой устойчивости и технологического суверенитета. По его словам, благодаря конструктивному взаимодействию кабмина, Госдумы и Совфеда в России создали современную нормативно-правовую базу, реализовали значимые законодательные инициативы, соавторами которых выступали многие сенаторы.Мишустин подчеркнул, что профессионализм, опыт, ответственное и неравнодушное отношение сенаторов к делу обеспечивают надежную защиту прав и интересов миллионов людей.
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россия, совет федерации рф, владимир путин, луганская народная республика, политика, михаил мишустин
Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Политика, Михаил Мишустин
Путин поздравил Совет Федерации с юбилеем

Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСенаторы во время исполнения государственного гимна РФ на заседании Совета Федерации РФ. 13 декабря 2023
Сенаторы во время исполнения государственного гимна РФ на заседании Совета Федерации РФ. 13 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сенаторы во время исполнения государственного гимна РФ на заседании Совета Федерации РФ. 13 декабря 2023
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил сенаторов с 30-летием создания Совета Федерации, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
"Сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, самого глубокого уважения заслуживает активная помощь сенаторов Российской Федерации участникам специальной военной операции, жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей", — указал он.
Президент также отметил, что юбилей Совфеда связан со становлением современной российской государственности, укреплением ее демократических и конституционных основ, традиций парламентаризма. Путин подчеркнул ключевую роль Совфеда в развитии страны, формировании законодательной базы, решении ключевых экономических и социальных задач, а также достижения целей в науке, образовании, здравоохранении и культуре.
Глава государства заявил, что сенаторы всегда ставят "во главу угла" интересы людей и направляют свои усилия на поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и молодежи. Также президент выразил уверенность, что компетентность и ответственный подход к делу, а также взаимодействие с исполнительной властью и политическими партиями позволят сенаторам трудиться с полной отдачей на благо России и ее граждан.
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Поздравления в адрес сенаторов направил и глава российского правительства Михаил Мишустин, его обращение зачитал во время торжественной части заседания Совфеда полпред правительства в СФ Вадим Живулин.
Премьер отметил, что 30 лет Федеральное Собрание играет огромную роль в решении задач по достижению национальных целей, поставленных президентом, вносит весомый вклад в укрепление обороны и безопасности, единства страны, в усиление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.
По его словам, благодаря конструктивному взаимодействию кабмина, Госдумы и Совфеда в России создали современную нормативно-правовую базу, реализовали значимые законодательные инициативы, соавторами которых выступали многие сенаторы.
Мишустин подчеркнул, что профессионализм, опыт, ответственное и неравнодушное отношение сенаторов к делу обеспечивают надежную защиту прав и интересов миллионов людей.
 
РоссияСовет Федерации РФВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаПолитикаМихаил Мишустин
 
 
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