https://ria.ru/20231213/protez-1915455029.html

В России разработали коленный протез с микропроцессорным управлением

В России разработали коленный протез с микропроцессорным управлением - РИА Новости, 13.12.2023

В России разработали коленный протез с микропроцессорным управлением

Предприятие "Металлист" госкорпорации "Ростех" разработало бионический коленный модуль "Комета" с микропроцессорным управлением для протезирования нижних... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:42

2023-12-13T09:42

2023-12-13T09:49

наука

экономика

россия

ростех

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915455895_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_5cc7d35b9b3c3595a7df36cf191ec7fa.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предприятие "Металлист" госкорпорации "Ростех" разработало бионический коленный модуль "Комета" с микропроцессорным управлением для протезирования нижних конечностей, сообщила корпорация. "Московское производственное объединение "Металлист" (МПО "Металлист") госкорпорации "Ростех" разработало бионический коленный модуль "Комета" со встроенным микропроцессором для протезирования нижних конечностей. Модуль способен работать от одной зарядки 10 дней, что является на сегодняшний день недостижимым показателем для производителей аналогичных изделий", - говорится в сообщении. Отмечается, что бионический коленный модуль "Комета" предназначен для пользователей протезов со средним и высоким уровнем двигательной активности. Встроенный в протез микропроцессор собирает и обрабатывает данные в режиме реального времени со скоростью более тысячи раз в секунду, а нейросеть предсказывает ритм и рисунок ходьбы. Это позволяет использовать протез в различных вариантах - от спокойного шага до легкого бега. Сверхпрочный корпус модуля изготовлен методом аддитивной печати из уникального российского сплава РС-553 и защищает электронные компоненты от деформаций и механических поломок. "Потребность в средствах протезирования на российском рынке высокая. Ранее продукция поступала из-за рубежа. Сейчас комплектующие для протезов мы производим на предприятиях "Ростеха", успешно выполняя мероприятия по импортозамещению. Наши изделия, в том числе не имеющие российских аналогов, сопоставимы с лучшими иностранными образцами и оптимальны по соотношению цены и качества", – приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора "Ростеха" Максима Выборных. Благодаря привлечению к проектированию коленного модуля врачей, реабилитологов, протезистов и активных пользователей протезов разработчикам удалось создать устройство, отвечающее требованиям конечных потребителей, а по некоторым параметрам – превосходящее мировые аналоги. В серийное производство новый модуль будет запущен после завершающих испытаний в первом квартале 2024 года, отмечается в сообщении. МПО "Металлист" – старейшее протезное предприятие России, производитель широкого ассортимента комплектующих для отрасли протезно-ортопедических изделий. Госкорпорация "Ростех" объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Развивает в том числе высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 триллион рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.

https://radiosputnik.ru/20231211/kostomarov-1915131780.html

https://ria.ru/20231109/svo-1908413467.html

https://ria.ru/20230831/vetvrach-1893426116.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ростех, технологии