https://ria.ru/20231213/proisshestviya-1915470912.html

В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта, сообщил источник

В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта, сообщил источник - РИА Новости, 13.12.2023

В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта, сообщил источник

В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке совершения теракта у одного из военкоматов в городе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:43

2023-12-13T10:43

2023-12-13T11:09

происшествия

максим марцинкевич

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 13 дек — РИА Новости. В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке совершения теракта у одного из военкоматов в городе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Подозреваемый задержан", — сказал он.По данным собеседника агентства, злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний Евгений Ряполов. Ряполов известен в Новосибирске своим участием в местной ячейке праворадикального движения "Реструкт", созданного Максимом Марцинкевичем (он же Тесак). В 2017 году за хранение взрывчатых веществ и покушение на незаконное изготовление взрывчатки суд приговорил тогда 21-летнего молодого человека к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, в 2016 году он получил условный срок за избиение двух человек по мотивам идеологической ненависти.По информации новостного портала ngs.ru, самодельное взрывное устройство обнаружили в ночь на 5 декабря у одного из военных комиссариатов в Новосибирске. Из-за инцидента возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта.

https://ria.ru/20231211/agenty-1915005609.html

новосибирск

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происшествия, максим марцинкевич, новосибирск