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В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта, сообщил источник - РИА Новости, 13.12.2023
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10:43 13.12.2023 (обновлено: 11:09 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/proisshestviya-1915470912.html
В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта, сообщил источник
В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта, сообщил источник - РИА Новости, 13.12.2023
В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта, сообщил источник
В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке совершения теракта у одного из военкоматов в городе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:43
2023-12-13T11:09
происшествия
максим марцинкевич
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 13 дек — РИА Новости. В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке совершения теракта у одного из военкоматов в городе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. &quot;Подозреваемый задержан&quot;, — сказал он.По данным собеседника агентства, злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний Евгений Ряполов. Ряполов известен в Новосибирске своим участием в местной ячейке праворадикального движения "Реструкт", созданного Максимом Марцинкевичем (он же Тесак). В 2017 году за хранение взрывчатых веществ и покушение на незаконное изготовление взрывчатки суд приговорил тогда 21-летнего молодого человека к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, в 2016 году он получил условный срок за избиение двух человек по мотивам идеологической ненависти.По информации новостного портала ngs.ru, самодельное взрывное устройство обнаружили в ночь на 5 декабря у одного из военных комиссариатов в Новосибирске. Из-за инцидента возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта.
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происшествия, максим марцинкевич, новосибирск
Происшествия, Максим Марцинкевич, Новосибирск
В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта, сообщил источник

В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта у военкомата

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииСпецоперация ФСБ России
Спецоперация ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
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НОВОСИБИРСК, 13 дек — РИА Новости. В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке совершения теракта у одного из военкоматов в городе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Подозреваемый задержан", — сказал он.

По данным собеседника агентства, злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний Евгений Ряполов.
Ряполов известен в Новосибирске своим участием в местной ячейке праворадикального движения "Реструкт", созданного Максимом Марцинкевичем (он же Тесак). В 2017 году за хранение взрывчатых веществ и покушение на незаконное изготовление взрывчатки суд приговорил тогда 21-летнего молодого человека к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, в 2016 году он получил условный срок за избиение двух человек по мотивам идеологической ненависти.
По информации новостного портала ngs.ru, самодельное взрывное устройство обнаружили в ночь на 5 декабря у одного из военных комиссариатов в Новосибирске. Из-за инцидента возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта.
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ПроисшествияМаксим МарцинкевичНовосибирск
 
 
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