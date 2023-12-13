https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915561878.html

В Москве вандал отсек голову коня на горельефе "Парад Победы"

В Москве вандал отсек голову коня на горельефе "Парад Победы" - РИА Новости, 13.12.2023

В Москве вандал отсек голову коня на горельефе "Парад Победы"

Неизвестный отсек голову коня на горельефе "Парад Победы" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:04

2023-12-13T16:04

2023-12-13T18:52

москва

константин рокоссовский

георгий жуков

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Неизвестный отсек голову коня на горельефе "Парад Победы" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдению корреспондента, голова отсечена у коня командующего парадом маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, других повреждений на горельефе не замечено. Сотрудник торгового центра "Охотный ряд" подтвердил агентству акт вандализма. "Неизвестно, кто, когда и зачем это сделал", — сказал сотрудник администрации. Горельеф в память о Параде Победы 1945 года открыли 3 сентября этого года у здания торгового центра "Охотный ряд", на нем изображены маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский.

https://ria.ru/20230828/svo-1892694862.html

https://ria.ru/20230119/vandal-1845930394.html

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2023

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москва, константин рокоссовский, георгий жуков