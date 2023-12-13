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В Москве вандал отсек голову коня на горельефе "Парад Победы" - РИА Новости, 13.12.2023
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16:04 13.12.2023 (обновлено: 18:52 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915561878.html
В Москве вандал отсек голову коня на горельефе "Парад Победы"
В Москве вандал отсек голову коня на горельефе "Парад Победы" - РИА Новости, 13.12.2023
В Москве вандал отсек голову коня на горельефе "Парад Победы"
Неизвестный отсек голову коня на горельефе "Парад Победы" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:04
2023-12-13T18:52
москва
константин рокоссовский
георгий жуков
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Неизвестный отсек голову коня на горельефе "Парад Победы" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдению корреспондента, голова отсечена у коня командующего парадом маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, других повреждений на горельефе не замечено. Сотрудник торгового центра "Охотный ряд" подтвердил агентству акт вандализма. "Неизвестно, кто, когда и зачем это сделал", — сказал сотрудник администрации. Горельеф в память о Параде Победы 1945 года открыли 3 сентября этого года у здания торгового центра "Охотный ряд", на нем изображены маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский.
https://ria.ru/20230828/svo-1892694862.html
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москва, константин рокоссовский, георгий жуков
Москва, Константин Рокоссовский, Георгий Жуков
В Москве вандал отсек голову коня на горельефе "Парад Победы"

В центре Москвы вандал отсек голову коня на горельефе "Парад Победы"

© РИА НовостиКонь без головы на горельефе "Парад Победы" в центре Москвы
Конь без головы на горельефе Парад Победы в центре Москвы
© РИА Новости
Конь без головы на горельефе "Парад Победы" в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Неизвестный отсек голову коня на горельефе "Парад Победы" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдению корреспондента, голова отсечена у коня командующего парадом маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, других повреждений на горельефе не замечено.
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28 августа, 15:27
Сотрудник торгового центра "Охотный ряд" подтвердил агентству акт вандализма.
"Неизвестно, кто, когда и зачем это сделал", — сказал сотрудник администрации.
Горельеф в память о Параде Победы 1945 года открыли 3 сентября этого года у здания торгового центра "Охотный ряд", на нем изображены маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский.
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