https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915541286.html

В Ярославле посадили под арест мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера

В Ярославле посадили под арест мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера - РИА Новости, 13.12.2023

В Ярославле посадили под арест мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера

Кировский районный суд Ярославля назначил 10 суток административного ареста мужчине, который включил речь Адольфа Гитлера о нападении на Польшу с помощью... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:02

2023-12-13T15:02

2023-12-13T15:03

происшествия

ярославль

польша

адольф гитлер

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля назначил 10 суток административного ареста мужчине, который включил речь Адольфа Гитлера о нападении на Польшу с помощью громкоговорителя на железнодорожной станции. Постановление Кировского районного суда опубликовано на его официальном сайте. Согласно нему, инцидент произошел 21 октября в 15.15 мск, официально о нем не сообщалось. "Козин А.М., воспользовавшись переговорным устройством громкоговорящей связи на столбе между 4 и 5 железнодорожными путями парка "К" железнодорожной станции "Ярославль-Главный" вблизи дома №4 по ул. Локомотивная г. Ярославля, включил аудиозапись на немецком языке, которая является речью А. Гитлера", - говорится в документе. Суд счел, что мужчина совершил административное правонарушение - публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики. Сам ответчик, как отмечается в документе, не отрицал, что совершил проступок, но утверждал, что публичная демонстрация нацизма в данной ситуации в его действиях отсутствовала. Суд подчеркнул, что включенная речь Гитлера - от 1 сентября 1939 года – "оправдывала развязывание агрессивной войны против Польши, положившей начало Второй мировой войне, составляющей частью которой являлась Великая Отечественная война 1941-1945 годов". "Речи Гитлера А. узнаваемы гражданами по характерной экспрессивной манере их произнесения… При таких обстоятельствах демонстрируемая речь оскорбила память о жертвах, понесенных народом в Великой отечественной войне", - подчеркнул суд, добавив, что "культурных или образовательных мотивов в действиях Козина не усматривается". В итоге суд назначил Козину 10 суток административного ареста.

https://rsport.ria.ru/20231005/dzhulfalakyan-1900558093.html

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ярославль

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происшествия, ярославль, польша, адольф гитлер