https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915513279.html

В Красноярском крае нашли сбежавших из детдома воспитанниц

В Красноярском крае нашли сбежавших из детдома воспитанниц - РИА Новости, 13.12.2023

В Красноярском крае нашли сбежавших из детдома воспитанниц

Полиция обнаружила сбежавших несколько дней назад воспитанниц зеленогорского детдома в Красноярском крае у знакомых, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:28

2023-12-13T13:28

2023-12-13T13:29

происшествия

зеленогорск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Полиция обнаружила сбежавших несколько дней назад воспитанниц зеленогорского детдома в Красноярском крае у знакомых, сообщил региональный главк МВД. Ранее ведомство сообщало, что две воспитанницы детдома Зеленогорска 2006 и 2007 годов рождения в воскресенье самовольно покинули учреждение. В эти дни в Красноярском крае стоят сильные морозы, и уход девушек мог быть потенциально опасен. "В Зеленогорске полицейские разыскали сбежавших из детского дома несовершеннолетних воспитанниц. Подростки были обнаружены полицейскими в гостях у знакомых. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает причины ухода.

https://ria.ru/20231212/moroz-1915254962.html

зеленогорск

красноярский край

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происшествия, зеленогорск, красноярский край