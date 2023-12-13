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В Красноярском крае нашли сбежавших из детдома воспитанниц - РИА Новости, 13.12.2023
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13:28 13.12.2023 (обновлено: 13:29 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915513279.html
В Красноярском крае нашли сбежавших из детдома воспитанниц
В Красноярском крае нашли сбежавших из детдома воспитанниц - РИА Новости, 13.12.2023
В Красноярском крае нашли сбежавших из детдома воспитанниц
Полиция обнаружила сбежавших несколько дней назад воспитанниц зеленогорского детдома в Красноярском крае у знакомых, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:28
2023-12-13T13:29
происшествия
зеленогорск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Полиция обнаружила сбежавших несколько дней назад воспитанниц зеленогорского детдома в Красноярском крае у знакомых, сообщил региональный главк МВД. Ранее ведомство сообщало, что две воспитанницы детдома Зеленогорска 2006 и 2007 годов рождения в воскресенье самовольно покинули учреждение. В эти дни в Красноярском крае стоят сильные морозы, и уход девушек мог быть потенциально опасен. "В Зеленогорске полицейские разыскали сбежавших из детского дома несовершеннолетних воспитанниц. Подростки были обнаружены полицейскими в гостях у знакомых. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает причины ухода.
https://ria.ru/20231212/moroz-1915254962.html
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происшествия, зеленогорск, красноярский край
Происшествия, Зеленогорск, Красноярский край
В Красноярском крае нашли сбежавших из детдома воспитанниц

Полиция нашла сбежавших из детдома красноярского Зеленогорска воспитанниц

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Полиция обнаружила сбежавших несколько дней назад воспитанниц зеленогорского детдома в Красноярском крае у знакомых, сообщил региональный главк МВД.
Ранее ведомство сообщало, что две воспитанницы детдома Зеленогорска 2006 и 2007 годов рождения в воскресенье самовольно покинули учреждение. В эти дни в Красноярском крае стоят сильные морозы, и уход девушек мог быть потенциально опасен.
«
"В Зеленогорске полицейские разыскали сбежавших из детского дома несовершеннолетних воспитанниц. Подростки были обнаружены полицейскими в гостях у знакомых. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает причины ухода.
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ПроисшествияЗеленогорскКрасноярский край
 
 
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