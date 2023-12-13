https://ria.ru/20231213/programma-1915531208.html
Праздничную программу подготовят в Москве для детей участников СВО
Праздничную программу подготовят в Москве для детей участников СВО - РИА Новости, 13.12.2023
Праздничную программу подготовят в Москве для детей участников СВО
Специальную праздничную программу подготовят в Москве для детей участников СВО и ребят из новых регионов России, рассказал Дед Мороз во время пресс-конференции, РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:29
2023-12-13T14:29
2023-12-13T14:29
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дед мороз
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специальную праздничную программу подготовят в Москве для детей участников СВО и ребят из новых регионов России, рассказал Дед Мороз во время пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года. "Конечно, предусмотрены. Да не только в этом году, мы все время принимаем их, принимаем с новых наших территорий, с Мариуполя были, с Донецка были. Подарки им дарим и делаем все, чтобы они почувствовали себя среди хороших, добрых людей", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, предусмотрены ли в этом году в Москве специальные праздничные мероприятия для детей участников СВО и ребят из новых регионов России. Снегурочка в свою очередь отметила, что недавно к ним в резиденцию приезжали ребята из новых регионов. По словам "Деда Мороза", им вручили подарки. "И подарки хорошие, ничем не отличаются, от чистого сердца. Нам неважно, где человечек живет, чем он занимается, главное, чтобы он к нам пришел с чистым и открытым сердцем. Мы с добротой к каждому относимся - это однозначно, здесь даже возражений нет", - добавил Дед Мороз. Также во время пресс-конференции Дед Мороз рассказал, что планирует навестить ребят в новых регионах. "Обязательно, у меня это есть в планах. Все помощники, друзья уже готовят свои костюмчики, подарочки. Никого не оставим без подарков, всех навестим и поздравим, так что ждите в гости. Я обязательно побываю везде, где только будет возможность", - сказал "волшебник".
https://ria.ru/20231203/nizhniy-1913466624.html
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общество, москва, россия, дед мороз, снегурочка
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Россия, Дед Мороз, Снегурочка
Праздничную программу подготовят в Москве для детей участников СВО
В Москве подготовят праздничную программ для детей участников СВО
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специальную праздничную программу подготовят в Москве для детей участников СВО и ребят из новых регионов России, рассказал Дед Мороз во время пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года.
"Конечно, предусмотрены. Да не только в этом году, мы все время принимаем их, принимаем с новых наших территорий, с Мариуполя
были, с Донецка
были. Подарки им дарим и делаем все, чтобы они почувствовали себя среди хороших, добрых людей", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, предусмотрены ли в этом году в Москве специальные праздничные мероприятия для детей участников СВО и ребят из новых регионов России.
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в свою очередь отметила, что недавно к ним в резиденцию приезжали ребята из новых регионов. По словам "Деда Мороза", им вручили подарки.
"И подарки хорошие, ничем не отличаются, от чистого сердца. Нам неважно, где человечек живет, чем он занимается, главное, чтобы он к нам пришел с чистым и открытым сердцем. Мы с добротой к каждому относимся - это однозначно, здесь даже возражений нет", - добавил Дед Мороз.
Также во время пресс-конференции Дед Мороз рассказал, что планирует навестить ребят в новых регионах.
"Обязательно, у меня это есть в планах. Все помощники, друзья уже готовят свои костюмчики, подарочки. Никого не оставим без подарков, всех навестим и поздравим, так что ждите в гости. Я обязательно побываю везде, где только будет возможность", - сказал "волшебник".
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