https://ria.ru/20231213/programma-1915465448.html

Липецкий Елец досрочно завершил программу переселения из аварийного жилья

Липецкий Елец досрочно завершил программу переселения из аварийного жилья - РИА Новости, 13.12.2023

Липецкий Елец досрочно завершил программу переселения из аварийного жилья

В городе Елец, расположенном в Липецкой области, досрочно завершена программа по переселению из аварийного жилья, приближающийся праздник в новых квартирах... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:33

2023-12-13T10:33

2023-12-13T10:33

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

елец

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В городе Елец, расположенном в Липецкой области, досрочно завершена программа по переселению из аварийного жилья, приближающийся праздник в новых квартирах встретят 167 горожан, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, эти жители переедут из аварийного жилья в благоустроенные квартиры в новостройку по улице Кротевича. Дом построили в рамках федеральной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". "Тысячи людей в регионе улучшили условия проживания благодаря программе по расселению аварийного жилфонда. Наш регион завершает ее досрочно. В ближайшее время будет еще несколько новоселий", – отметил Артамонов. Всего для новоселов в Ельце подготовили 66 квартир. В каждой выполнен косметический ремонт, установлена необходимая сантехника и газовая плита, а также газовый котел и умные счетчики, которые, по словам специалистов, позволят новоселам экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Территория вокруг многоэтажки благоустроена: созданы парковочные места, установлена детская площадка и смонтировано освещение. Всего с начала 2023 года ключи от новых квартир получили более чем 1,3 тысячи жителей региона в Долгоруковском, Лебедянском, Данковском, Задонском районах и в Липецке. Введены в эксплуатацию и ждут своих жильцов новостройки в Липецком районе, городах Грязи и Усмань. Еще один дом в Грязях и многоквартирный дом в Лебедяни сейчас вводят в эксплуатацию, а также три многоэтажки в микрорайоне Взлетный в Липецке. Еще в двух домах по соседству специалисты занимаются оформлением квартир на будущих жильцов. Такая же работа ведется и по двум многоэтажкам в микрорайоне ЛТЗ. Артамонов подчеркнул, что Липецкая область с опережением на два года завершает действующую программу по переселению из аварийного жилья. Нынешняя программа стартовала в 2019 году, за это время улучшили жилищные условия 5089 человек.

https://ria.ru/20231212/serikov-1915392430.html

https://ria.ru/20231212/novoe_oborudovanie-1915361731.html

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елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов, елец