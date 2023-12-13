https://ria.ru/20231213/probki-1915597285.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 13.12.2023

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T18:04

2023-12-13T18:04

2023-12-13T18:05

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на юге, востоке и северо-востоке. Плотное движение на Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Чистопрудного до Сретенского, на Тверском бульваре, а также на улицах Большая Якиманка, Пречистенка, Остоженка, Сретенка, Новый Арбат, Тверская. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе и востоке. Локальные трудности есть и на МКАД, в частности, на юго-западе, северо-западе и севере. Скопления автомобилей отмечаются на вылетных магистралях - на Ярославском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов.

https://ria.ru/20231212/avariynost-1915320526.html

https://ria.ru/20231108/dtp-1908219446.html

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городское хозяйство москвы, москва, общество