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Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 13.12.2023
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18:04 13.12.2023 (обновлено: 18:05 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/probki-1915597285.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 13.12.2023
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:04
2023-12-13T18:05
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на юге, востоке и северо-востоке. Плотное движение на Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Чистопрудного до Сретенского, на Тверском бульваре, а также на улицах Большая Якиманка, Пречистенка, Остоженка, Сретенка, Новый Арбат, Тверская. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе и востоке. Локальные трудности есть и на МКАД, в частности, на юго-западе, северо-западе и севере. Скопления автомобилей отмечаются на вылетных магистралях - на Ярославском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов.
https://ria.ru/20231212/avariynost-1915320526.html
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городское хозяйство москвы, москва, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пробки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на юге, востоке и северо-востоке.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась за 11 месяцев
12 декабря, 14:50
Плотное движение на Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Чистопрудного до Сретенского, на Тверском бульваре, а также на улицах Большая Якиманка, Пречистенка, Остоженка, Сретенка, Новый Арбат, Тверская.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе и востоке. Локальные трудности есть и на МКАД, в частности, на юго-западе, северо-западе и севере.
Скопления автомобилей отмечаются на вылетных магистралях - на Ярославском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов.
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Количество ДТП с такси снизилось на 8,7% на дорогах Подмосковья
8 ноября, 17:43
 
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