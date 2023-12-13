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СМИ: Зеленский сделал неожиданное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 13.12.2023
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09:42 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/priznanie-1915455258.html
СМИ: Зеленский сделал неожиданное признание о конфликте на Украине
СМИ: Зеленский сделал неожиданное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: Зеленский сделал неожиданное признание о конфликте на Украине
Президент Владимир Зеленский признал, что без американской помощи Вооруженными силам Украины придется сдать территории российским военным, пишет The Washington... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:42
2023-12-13T09:42
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
политика
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский признал, что без американской помощи Вооруженными силам Украины придется сдать территории российским военным, пишет The Washington Post.&quot;Зеленский сообщил законодателям, что его страна никогда не сдастся в борьбе против российских сил, но предупредил, что без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку его военные неизбежно уступят территории своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, украинском политику не удалось убедить конгресс США в необходимости предоставить Киеву помощь в размере нескольких десятков миллиардов долларов.Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.
https://ria.ru/20231213/reshenie-1915453627.html
https://ria.ru/20231213/yarost-1915446363.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, политика
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Политика
СМИ: Зеленский сделал неожиданное признание о конфликте на Украине

WP: Зеленский признал, что без помощи США Украине придется сдать территории

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает во время пресс-конференции в Белом доме в США
Президент Украины Владимир Зеленский слушает во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский слушает во время пресс-конференции в Белом доме в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский признал, что без американской помощи Вооруженными силам Украины придется сдать территории российским военным, пишет The Washington Post.
«

"Зеленский сообщил законодателям, что его страна никогда не сдастся в борьбе против российских сил, но предупредил, что без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, поскольку его военные неизбежно уступят территории своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику", — говорится в материале.

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Как указали журналисты, украинском политику не удалось убедить конгресс США в необходимости предоставить Киеву помощь в размере нескольких десятков миллиардов долларов.
Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.
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