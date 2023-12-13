https://ria.ru/20231213/pripadki-1915652336.html

Песков высказался о русофобских выпадах во время предвыборной кампании

Песков высказался о русофобских выпадах во время предвыборной кампании - РИА Новости, 13.12.2023

Песков высказался о русофобских выпадах во время предвыборной кампании

Русофобские припадки будут продолжаться против России, особенно в предвыборную кампанию, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:06

2023-12-13T23:06

2023-12-13T23:16

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Русофобские припадки будут продолжаться против России, особенно в предвыборную кампанию, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что вот эти вот, знаете, такие русофобские припадки будут продолжаться, и в ходе этих русофобских припадков главным объектом станет сама кампания. Там им очень трудно понять степень консолидации общества и степень поддержки общества своего президента, даже еще до начала избирательной кампании", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".Песков отметил, что "им трудно себе представить ту степень поддержки, которая например, заметна невооруженным глазом, вот когда ты смотришь вот этот миллион триста вопросов, которые пришли" к прямой линии.По данным на 21.00, которые телеканал "Россия 24" привел ранее в своем эфире, от россиян уже поступило более двух миллионов вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным"."Меня это искренне поразило, когда я увидел огромное количество не то что вопросов, а просто люди выражают свою поддержку президенту, говорят, что мы вас поддерживаем, чем мы можем помочь. И там это понять невозможно", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подведет итоги года в формате большой пресс-конференции, которая будет объединена с прямой линией.

https://ria.ru/20231213/vklyucheniya-1915652891.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин