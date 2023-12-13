https://ria.ru/20231213/primore-1915438414.html
В ДТП в Приморье погибли два человека
В ДТП в Приморье погибли два человека - РИА Новости, 13.12.2023
В ДТП в Приморье погибли два человека
По предварительным данным, два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с производившей работы на трассе автовышкой в Михайловском районе... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T05:44
2023-12-13T05:44
2023-12-13T06:04
происшествия
авто
михайловский район
приморский край
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. По предварительным данным, два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с производившей работы на трассе автовышкой в Михайловском районе Приморья. Ранее в социальных сетях появилось видео с места ДТП. Очевидцы сообщали, что микроавтобус УАЗ на скорости въехал в грузовик с автовышкой, который выполнял работы на федеральной трассе между Михайловкой и Осиновкой. На кадрах видны объятые огнем микроавтобус УАЗ и грузовик с автовышкой. Стрела автовышки, по всей видимости, в результате столкновения упала на проезжую часть вместе с находившимся в ней работником. "В 11.30 (4.30 мск - ред.) в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 627-м километре автодороги в районе села Осиновка Михайловского района Приморского края. В настоящее время на месте происшествия находятся должностные лица Госавтоинспекции. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека", - сообщает полиция Приморья. В ведомстве добавили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.В прокуратуре Приморья уточнили, что в результате ДТП погибли водитель УАЗа и рабочий, который в момент происшествия находился на поднятой стреле автовышки и выполнял работы по ремонту дорожного освещения. Также при столкновении пострадал автомобиль Toyota Corona, двигавшийся в одном направлении с микроавтобусом. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства при проведении работ по обслуживанию объектов дорожной инфраструктуры.
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происшествия, авто, михайловский район, приморский край, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Авто, Михайловский район, Приморский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В ДТП в Приморье погибли два человека
При столкновении микроавтобуса с автовышкой в Приморье погибли два человека
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. По предварительным данным, два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с производившей работы на трассе автовышкой в Михайловском районе Приморья.
Ранее в социальных сетях появилось видео с места ДТП. Очевидцы сообщали, что микроавтобус УАЗ
на скорости въехал в грузовик с автовышкой, который выполнял работы на федеральной трассе между Михайловкой и Осиновкой. На кадрах видны объятые огнем микроавтобус УАЗ и грузовик с автовышкой. Стрела автовышки, по всей видимости, в результате столкновения упала на проезжую часть вместе с находившимся в ней работником.
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"В 11.30 (4.30 мск - ред.) в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 627-м километре автодороги в районе села Осиновка Михайловского района Приморского края. В настоящее время на месте происшествия находятся должностные лица Госавтоинспекции. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека", - сообщает полиция Приморья.
В ведомстве добавили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
В прокуратуре Приморья уточнили, что в результате ДТП погибли водитель УАЗа и рабочий, который в момент происшествия находился на поднятой стреле автовышки и выполнял работы по ремонту дорожного освещения. Также при столкновении пострадал автомобиль Toyota Corona, двигавшийся в одном направлении с микроавтобусом. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства при проведении работ по обслуживанию объектов дорожной инфраструктуры.
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