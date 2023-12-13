https://ria.ru/20231213/prazdniki-1915487943.html

"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть

"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть - РИА Новости, 13.12.2023

"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть

Отражаются ли чувство покинутости и предновогодняя грусть на физическом состоянии, почему надо насторожиться, если пожилые родственники хотят праздновать Новый год в одиночестве, и как любовь родных сказывается на продолжительности жизни. Подбираем рецепт удачных праздников – для себя и пожилых родственников.

2023-12-13T12:00

2023-12-13T12:00

2023-12-13T12:22

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть Отражаются ли чувство покинутости и предновогодняя грусть на физическом состоянии, почему надо насторожиться, если пожилые родственники хотят праздновать Новый год в одиночестве, и как любовь родных сказывается на продолжительности жизни. Подбираем рецепт удачных праздников – для себя и пожилых родственников. audio/mpeg

"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть Отражаются ли чувство покинутости и предновогодняя грусть на физическом состоянии, почему надо насторожиться, если пожилые родственники хотят праздновать Новый год в одиночестве, и как любовь родных сказывается на продолжительности жизни. Подбираем рецепт удачных праздников – для себя и пожилых родственников. audio/mpeg

Как на здоровье пожилых влияет социальное окружение, зачем нужны групповые занятия и почему важно заводить друзей в любом возрасте – рассказывает врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, геронтолог, директор "Научно-медицинского геронтологического центра", председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов. Эпизод подготовлен в партнерстве с проектом "Московское долголетие".2:00 куда уходят нейроны3:50 почему портится память 6:00 откуда берется ощущение одиночества 8:12 гормоны грусти9:04 "хочу отмечать один" - начинаем бить тревогу после этих слов12:40 умные гаджеты и долгожительство15:52 зачем окружать себя ровесниками 17:50 стереотипы про праздники 21:00 нейропластичность и продолжительность жизни24:00 кто такие "молодые пожилые"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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