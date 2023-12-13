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"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть - РИА Новости, 13.12.2023
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12:00 13.12.2023 (обновлено: 12:22 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/prazdniki-1915487943.html
"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть
"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть - РИА Новости, 13.12.2023
"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть
Отражаются ли чувство покинутости и предновогодняя грусть на физическом состоянии, почему надо насторожиться, если пожилые родственники хотят праздновать Новый год в одиночестве, и как любовь родных сказывается на продолжительности жизни. Подбираем рецепт удачных праздников – для себя и пожилых родственников.
2023-12-13T12:00
2023-12-13T12:22
правда тела
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"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть
Отражаются ли чувство покинутости и предновогодняя грусть на физическом состоянии, почему надо насторожиться, если пожилые родственники хотят праздновать Новый год в одиночестве, и как любовь родных сказывается на продолжительности жизни. Подбираем рецепт удачных праздников – для себя и пожилых родственников.
audio/mpeg
"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть
Отражаются ли чувство покинутости и предновогодняя грусть на физическом состоянии, почему надо насторожиться, если пожилые родственники хотят праздновать Новый год в одиночестве, и как любовь родных сказывается на продолжительности жизни. Подбираем рецепт удачных праздников – для себя и пожилых родственников.
audio/mpeg
Как на здоровье пожилых влияет социальное окружение, зачем нужны групповые занятия и почему важно заводить друзей в любом возрасте – рассказывает врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, геронтолог, директор "Научно-медицинского геронтологического центра", председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов. Эпизод подготовлен в партнерстве с проектом "Московское долголетие".2:00 куда уходят нейроны3:50 почему портится память 6:00 откуда берется ощущение одиночества 8:12 гормоны грусти9:04 "хочу отмечать один" - начинаем бить тревогу после этих слов12:40 умные гаджеты и долгожительство15:52 зачем окружать себя ровесниками 17:50 стереотипы про праздники 21:00 нейропластичность и продолжительность жизни24:00 кто такие "молодые пожилые"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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подкаст, аудио
Правда тела, Подкаст
Правда тела

"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть

Правда тела
"Правда тела". Как на здоровье пожилых (и не только) сказывается грусть
12:00
Читать ria.ru в
Отражаются ли чувство покинутости и предновогодняя грусть на физическом состоянии, почему надо насторожиться, если пожилые родственники хотят праздновать Новый год в одиночестве, и как любовь родных сказывается на продолжительности жизни. Подбираем рецепт удачных праздников – для себя и пожилых родственников.
Как на здоровье пожилых влияет социальное окружение, зачем нужны групповые занятия и почему важно заводить друзей в любом возрасте – рассказывает врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, геронтолог, директор "Научно-медицинского геронтологического центра", председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов.
Эпизод подготовлен в партнерстве с проектом "Московское долголетие".
2:00 куда уходят нейроны
3:50 почему портится память
6:00 откуда берется ощущение одиночества
8:12 гормоны грусти
9:04 "хочу отмечать один" - начинаем бить тревогу после этих слов
12:40 умные гаджеты и долгожительство
15:52 зачем окружать себя ровесниками
17:50 стереотипы про праздники
21:00 нейропластичность и продолжительность жизни
24:00 кто такие "молодые пожилые"
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
iTunes
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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