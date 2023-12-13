https://ria.ru/20231213/pravda-1915525193.html

В США признали ужасающую правду о конфликте на Украине

В США признали ужасающую правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 13.12.2023

В США признали ужасающую правду о конфликте на Украине

Запад потерпел поражение на Украине в конфликте с Россией, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:10

2023-12-13T14:10

2023-12-13T14:10

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Запад потерпел поражение на Украине в конфликте с Россией, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Война против России проиграна, проиграна уже как несколько месяцев", — заявил эксперт.По его словам, общественности пора осознать, что западные страны специально устроили переворот на Украине с целью сменить власть, а затем начали использовать новое правительство для собственных целей.Ранее хорватское издание Advance сообщало, что США постепенно готовят Украину к поражению, при этом Белый дом пытается снять с себя всю ответственность, переложив ее на Киев.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию, что не может принести большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20231213/naemniki-1915489144.html

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политика, в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша