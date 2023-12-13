https://ria.ru/20231213/pozhar-1915472142.html

В Подмосковье загорелось производственное здание

В Подмосковье загорелось производственное здание - РИА Новости, 13.12.2023

В Подмосковье загорелось производственное здание

Производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе Московской области, проводится наращивание сил и... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:53

2023-12-13T10:53

2023-12-13T11:09

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

петушки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе Московской области, проводится наращивание сил и средств для борьбы с огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В деревне Петушки на Ельдигинском шоссе горит производственное здание на площади 1400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации пожара привлечены более 50 человек и 16 единиц техники. Проводится наращивание группировки спасателей.

https://ria.ru/20231213/pozhar-1915469017.html

московская область (подмосковье)

россия

петушки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, петушки