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В Подмосковье загорелось производственное здание
В Подмосковье загорелось производственное здание - РИА Новости, 13.12.2023
В Подмосковье загорелось производственное здание
Производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе Московской области, проводится наращивание сил и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:53
2023-12-13T10:53
2023-12-13T11:09
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
петушки
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе Московской области, проводится наращивание сил и средств для борьбы с огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В деревне Петушки на Ельдигинском шоссе горит производственное здание на площади 1400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации пожара привлечены более 50 человек и 16 единиц техники. Проводится наращивание группировки спасателей.
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915469017.html
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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, петушки
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Петушки
В Подмосковье загорелось производственное здание
В Пушкинском районе загорелось производственное здание