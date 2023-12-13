Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелось производственное здание - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 13.12.2023 (обновлено: 11:09 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915472142.html
В Подмосковье загорелось производственное здание
В Подмосковье загорелось производственное здание - РИА Новости, 13.12.2023
В Подмосковье загорелось производственное здание
Производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе Московской области, проводится наращивание сил и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:53
2023-12-13T11:09
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
петушки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе Московской области, проводится наращивание сил и средств для борьбы с огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В деревне Петушки на Ельдигинском шоссе горит производственное здание на площади 1400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации пожара привлечены более 50 человек и 16 единиц техники. Проводится наращивание группировки спасателей.
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915469017.html
московская область (подмосковье)
россия
петушки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, петушки
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Петушки
В Подмосковье загорелось производственное здание

В Пушкинском районе загорелось производственное здание

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе Московской области, проводится наращивание сил и средств для борьбы с огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"В деревне Петушки на Ельдигинском шоссе горит производственное здание на площади 1400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к ликвидации пожара привлечены более 50 человек и 16 единиц техники. Проводится наращивание группировки спасателей.
Сотрудники противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека
10:38
 
Московская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияПетушки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала