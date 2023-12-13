https://ria.ru/20231213/pozhar-1915469017.html

В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека

В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2023

В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека

Двое детей и их отец погибли, мать получила ожоги при возгорании дома в селе Нижнеспасское Тамбовской области, сообщили в региональном управлении СК России. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:38

2023-12-13T10:38

2023-12-13T10:50

происшествия

тамбовская область

россия

рассказовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Двое детей и их отец погибли, мать получила ожоги при возгорании дома в селе Нижнеспасское Тамбовской области, сообщили в региональном управлении СК России. Пожар произошел вечером 12 декабря. "В селе Нижнеспасское Рассказовского района произошло возгорание дома по улице Зелёной, в котором проживала семья с двумя малолетними детьми. В результате пожара погибли 41-летний хозяин дома и двое его детей — 14-летняя дочь и 5-летний сын", — говорится в Telegram-канале ведомства. По информации следователей, мать погибших детей госпитализировали с термическими ожогами. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20231213/pozhar-1915450194.html

https://ria.ru/20231209/mchs-1914763239.html

тамбовская область

россия

рассказовский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тамбовская область, россия, рассказовский район, следственный комитет россии (ск рф)