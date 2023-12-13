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В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2023
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10:38 13.12.2023 (обновлено: 10:50 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915469017.html
В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека
В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2023
В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека
Двое детей и их отец погибли, мать получила ожоги при возгорании дома в селе Нижнеспасское Тамбовской области, сообщили в региональном управлении СК России. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:38
2023-12-13T10:50
происшествия
тамбовская область
россия
рассказовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Двое детей и их отец погибли, мать получила ожоги при возгорании дома в селе Нижнеспасское Тамбовской области, сообщили в региональном управлении СК России. Пожар произошел вечером 12 декабря. "В селе Нижнеспасское Рассказовского района произошло возгорание дома по улице Зелёной, в котором проживала семья с двумя малолетними детьми. В результате пожара погибли 41-летний хозяин дома и двое его детей — 14-летняя дочь и 5-летний сын", — говорится в Telegram-канале ведомства. По информации следователей, мать погибших детей госпитализировали с термическими ожогами. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915450194.html
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тамбовская область
россия
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происшествия, тамбовская область, россия, рассказовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Рассказовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека

В Тамбовском селе при пожаре частном доме погибли двое детей и их отец

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы
Сотрудники противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники противопожарной службы. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Двое детей и их отец погибли, мать получила ожоги при возгорании дома в селе Нижнеспасское Тамбовской области, сообщили в региональном управлении СК России.
Пожар произошел вечером 12 декабря.
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При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли три человека
09:09
"В селе Нижнеспасское Рассказовского района произошло возгорание дома по улице Зелёной, в котором проживала семья с двумя малолетними детьми. В результате пожара погибли 41-летний хозяин дома и двое его детей — 14-летняя дочь и 5-летний сын", — говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации следователей, мать погибших детей госпитализировали с термическими ожогами.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияТамбовская областьРоссияРассказовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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