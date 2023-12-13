https://ria.ru/20231213/pozhar-1915469017.html
В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека
В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2023
В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека
Двое детей и их отец погибли, мать получила ожоги при возгорании дома в селе Нижнеспасское Тамбовской области, сообщили в региональном управлении СК России. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:38
2023-12-13T10:38
2023-12-13T10:50
происшествия
тамбовская область
россия
рассказовский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870434269_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_90b47ec6430291866a36084ff7696d08.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Двое детей и их отец погибли, мать получила ожоги при возгорании дома в селе Нижнеспасское Тамбовской области, сообщили в региональном управлении СК России. Пожар произошел вечером 12 декабря. "В селе Нижнеспасское Рассказовского района произошло возгорание дома по улице Зелёной, в котором проживала семья с двумя малолетними детьми. В результате пожара погибли 41-летний хозяин дома и двое его детей — 14-летняя дочь и 5-летний сын", — говорится в Telegram-канале ведомства. По информации следователей, мать погибших детей госпитализировали с термическими ожогами. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915450194.html
https://ria.ru/20231209/mchs-1914763239.html
тамбовская область
россия
рассказовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870434269_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_7a878504b66d9fa2fe5f5d610af9a415.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, россия, рассказовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Рассказовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тамбовском селе при пожаре погибли три человека
В Тамбовском селе при пожаре частном доме погибли двое детей и их отец