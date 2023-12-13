https://ria.ru/20231213/pozhar-1915454845.html

При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей

При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей - РИА Новости, 13.12.2023

При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей

Пожар произошел в конюшне на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы, МЧС России сообщает, что пожар уже ликвидирован, пять лошадей... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:41

2023-12-13T09:41

2023-12-13T10:35

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар произошел в конюшне на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы, МЧС России сообщает, что пожар уже ликвидирован, пять лошадей удалось спасти. "На улице Лосиноостровская в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Точное количество погибших лошадей устанавливается", - говорится в сообщении прокуратуры. В Telegram-канале МЧС России отмечается, что спасатели полностью ликвидировали пожар в конюшне. "В Москве огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 5 лошадей", - также сообщило ведомство. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в результате произошедшего погибли восемь лошадей, причина пожара - неисправный обогреватель.

https://ria.ru/20231213/pozhar-1915450194.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места пожара в конюшне в Москве Столичная прокуратура публикует видео с места пожара в конюшне. 2023-12-13T09:41 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва