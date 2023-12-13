https://ria.ru/20231213/pozhar-1915454845.html
При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей
При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей - РИА Новости, 13.12.2023
При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей
Пожар произошел в конюшне на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы, МЧС России сообщает, что пожар уже ликвидирован, пять лошадей... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:41
2023-12-13T09:41
2023-12-13T10:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар произошел в конюшне на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы, МЧС России сообщает, что пожар уже ликвидирован, пять лошадей удалось спасти. "На улице Лосиноостровская в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Точное количество погибших лошадей устанавливается", - говорится в сообщении прокуратуры. В Telegram-канале МЧС России отмечается, что спасатели полностью ликвидировали пожар в конюшне. "В Москве огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 5 лошадей", - также сообщило ведомство. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в результате произошедшего погибли восемь лошадей, причина пожара - неисправный обогреватель.
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москва
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео с места пожара в конюшне в Москве
Столичная прокуратура публикует видео с места пожара в конюшне.
2023-12-13T09:41
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей
При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей, потери оценивают
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Пожар произошел в конюшне на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры столицы, МЧС России сообщает
, что пожар уже ликвидирован, пять лошадей удалось спасти.
"На улице Лосиноостровская в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Точное количество погибших лошадей устанавливается", - говорится в сообщении прокуратуры.
В Telegram-канале МЧС России отмечается, что спасатели полностью ликвидировали пожар в конюшне.
"В Москве огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 5 лошадей", - также сообщило ведомство.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в результате произошедшего погибли восемь лошадей, причина пожара - неисправный обогреватель.
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