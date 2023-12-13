Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 13.12.2023 (обновлено: 10:35 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915454845.html
При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей
При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей - РИА Новости, 13.12.2023
При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей
Пожар произошел в конюшне на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы, МЧС России сообщает, что пожар уже ликвидирован, пять лошадей... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:41
2023-12-13T10:35
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915465051_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05edffbe59cbdc28962ea3f4cec82d57.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар произошел в конюшне на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы, МЧС России сообщает, что пожар уже ликвидирован, пять лошадей удалось спасти. "На улице Лосиноостровская в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Точное количество погибших лошадей устанавливается", - говорится в сообщении прокуратуры. В Telegram-канале МЧС России отмечается, что спасатели полностью ликвидировали пожар в конюшне. "В Москве огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 5 лошадей", - также сообщило ведомство. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в результате произошедшего погибли восемь лошадей, причина пожара - неисправный обогреватель.
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915450194.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с места пожара в конюшне в Москве
Столичная прокуратура публикует видео с места пожара в конюшне.
2023-12-13T09:41
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915465051_249:0:1689:1080_1920x0_80_0_0_4c1e5af78404880adb0ebc13d8c94768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей

При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей, потери оценивают

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар произошел в конюшне на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы, МЧС России сообщает, что пожар уже ликвидирован, пять лошадей удалось спасти.
"На улице Лосиноостровская в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Точное количество погибших лошадей устанавливается", - говорится в сообщении прокуратуры.
В Telegram-канале МЧС России отмечается, что спасатели полностью ликвидировали пожар в конюшне.
"В Москве огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 5 лошадей", - также сообщило ведомство.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в результате произошедшего погибли восемь лошадей, причина пожара - неисправный обогреватель.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли три человека
09:09
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала