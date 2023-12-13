https://ria.ru/20231213/pozhar-1915450194.html

При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли три человека

При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2023

При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли три человека

Три человека, в том числе семилетняя девочка, погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Лыткарино, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:09

2023-12-13T09:09

2023-12-13T09:09

происшествия

московская область (подмосковье)

лыткарино

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе семилетняя девочка, погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Лыткарино, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "По предварительной информации, в ночь с 12 на 13 декабря 2023 года в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Первомайская, произошел пожар. В результате происшествия погибли три человека, в том числе девочка 2016 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара.

https://ria.ru/20231212/pozhar-1915405729.html

московская область (подмосковье)

лыткарино

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), лыткарино