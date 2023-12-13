https://ria.ru/20231213/pozhar-1915450194.html
При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли три человека
При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2023
При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли три человека
Три человека, в том числе семилетняя девочка, погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Лыткарино, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:09
2023-12-13T09:09
2023-12-13T09:09
происшествия
московская область (подмосковье)
лыткарино
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе семилетняя девочка, погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Лыткарино, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "По предварительной информации, в ночь с 12 на 13 декабря 2023 года в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Первомайская, произошел пожар. В результате происшествия погибли три человека, в том числе девочка 2016 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), лыткарино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Лыткарино
При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли три человека
При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли три человека, в том числе ребенок