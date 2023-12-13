https://ria.ru/20231213/pozdravlenie-1915645969.html

Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием

Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием - РИА Новости, 13.12.2023

Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием со дня ее образования, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:00

2023-12-13T22:00

2023-12-13T22:00

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

московская областная дума

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915645526_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_3c4ff0380ca2f1e709a6ede112d864e9.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием со дня ее образования, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду в доме правительства Подмосковья прошла конференция, посвященная 30-летию Конституции Российской Федерации и 30-летию Московской областной думы. "Наши депутаты, представители Совета Федерации играют определяющую роль в защите интересов нашей страны и Подмосковья в частности. Сегодня мы отмечаем эту символическую дату для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность работы каждого института. Я хочу всех поблагодарить и особенно тех, кто задает темп. Тех, кто не устает встречаться с людьми, разъяснять наши программы, проводить открытые дискуссии, открытые трибуны в Московской областной думе по весьма сложным вопросам и темам. Хочу поблагодарить нашу Общественную палату, которая обсуждает в муниципалитетах важные вопросы. И хочу выразить уверенность, что и дальше наша работа будет основана на взаимопонимании, на той идеологии, которую президент сегодня предлагает, и ее разделяет абсолютное большинство людей. Идеологию, которая позволяет сохранять наш суверенитет, позволяет не терять собственную идентичность", - приводятся в сообщении слова Воробьева. По данным пресс-службы, в рамках торжественного мероприятия были вручены Государственные награды РФ, награды Московской области и знаки отличия губернатора. В текущем году Мособлдумой была проведена работа над 266 проектами законов Подмосковья, из них 254 принято. На рассмотрении еще находятся 22 проекта. За 30 лет суммарно принято порядка 6 тысяч законов.

https://ria.ru/20231212/nauchnye_deyateli-1915397033.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, московская областная дума, совет федерации рф