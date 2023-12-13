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Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
22:00 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/pozdravlenie-1915645969.html
Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием
Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием - РИА Новости, 13.12.2023
Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием со дня ее образования, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:00
2023-12-13T22:00
новости подмосковья
общество
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московская областная дума
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием со дня ее образования, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду в доме правительства Подмосковья прошла конференция, посвященная 30-летию Конституции Российской Федерации и 30-летию Московской областной думы. "Наши депутаты, представители Совета Федерации играют определяющую роль в защите интересов нашей страны и Подмосковья в частности. Сегодня мы отмечаем эту символическую дату для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность работы каждого института. Я хочу всех поблагодарить и особенно тех, кто задает темп. Тех, кто не устает встречаться с людьми, разъяснять наши программы, проводить открытые дискуссии, открытые трибуны в Московской областной думе по весьма сложным вопросам и темам. Хочу поблагодарить нашу Общественную палату, которая обсуждает в муниципалитетах важные вопросы. И хочу выразить уверенность, что и дальше наша работа будет основана на взаимопонимании, на той идеологии, которую президент сегодня предлагает, и ее разделяет абсолютное большинство людей. Идеологию, которая позволяет сохранять наш суверенитет, позволяет не терять собственную идентичность", - приводятся в сообщении слова Воробьева. По данным пресс-службы, в рамках торжественного мероприятия были вручены Государственные награды РФ, награды Московской области и знаки отличия губернатора. В текущем году Мособлдумой была проведена работа над 266 проектами законов Подмосковья, из них 254 принято. На рассмотрении еще находятся 22 проекта. За 30 лет суммарно принято порядка 6 тысяч законов.
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общество, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, московская областная дума, совет федерации рф
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Московская областная дума, Совет Федерации РФ

Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием

© Фото: правительство Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
© Фото: правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием со дня ее образования, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду в доме правительства Подмосковья прошла конференция, посвященная 30-летию Конституции Российской Федерации и 30-летию Московской областной думы.
«
"Наши депутаты, представители Совета Федерации играют определяющую роль в защите интересов нашей страны и Подмосковья в частности. Сегодня мы отмечаем эту символическую дату для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность работы каждого института. Я хочу всех поблагодарить и особенно тех, кто задает темп. Тех, кто не устает встречаться с людьми, разъяснять наши программы, проводить открытые дискуссии, открытые трибуны в Московской областной думе по весьма сложным вопросам и темам. Хочу поблагодарить нашу Общественную палату, которая обсуждает в муниципалитетах важные вопросы. И хочу выразить уверенность, что и дальше наша работа будет основана на взаимопонимании, на той идеологии, которую президент сегодня предлагает, и ее разделяет абсолютное большинство людей. Идеологию, которая позволяет сохранять наш суверенитет, позволяет не терять собственную идентичность", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
По данным пресс-службы, в рамках торжественного мероприятия были вручены Государственные награды РФ, награды Московской области и знаки отличия губернатора.
В текущем году Мособлдумой была проведена работа над 266 проектами законов Подмосковья, из них 254 принято. На рассмотрении еще находятся 22 проекта. За 30 лет суммарно принято порядка 6 тысяч законов.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевМосковская областная думаСовет Федерации РФ
 
 
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