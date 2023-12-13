Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием
© Фото: правительство Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
© Фото: правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Московскую областную думу с 30-летием со дня ее образования, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду в доме правительства Подмосковья прошла конференция, посвященная 30-летию Конституции Российской Федерации и 30-летию Московской областной думы.
«
"Наши депутаты, представители Совета Федерации играют определяющую роль в защите интересов нашей страны и Подмосковья в частности. Сегодня мы отмечаем эту символическую дату для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность работы каждого института. Я хочу всех поблагодарить и особенно тех, кто задает темп. Тех, кто не устает встречаться с людьми, разъяснять наши программы, проводить открытые дискуссии, открытые трибуны в Московской областной думе по весьма сложным вопросам и темам. Хочу поблагодарить нашу Общественную палату, которая обсуждает в муниципалитетах важные вопросы. И хочу выразить уверенность, что и дальше наша работа будет основана на взаимопонимании, на той идеологии, которую президент сегодня предлагает, и ее разделяет абсолютное большинство людей. Идеологию, которая позволяет сохранять наш суверенитет, позволяет не терять собственную идентичность", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
По данным пресс-службы, в рамках торжественного мероприятия были вручены Государственные награды РФ, награды Московской области и знаки отличия губернатора.
В текущем году Мособлдумой была проведена работа над 266 проектами законов Подмосковья, из них 254 принято. На рассмотрении еще находятся 22 проекта. За 30 лет суммарно принято порядка 6 тысяч законов.