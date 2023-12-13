https://ria.ru/20231213/poteri-1915525351.html
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пункт... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:11
2023-12-13T14:11
2023-12-13T14:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 30 военнослужащих. Кроме того, уничтожены три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5437fbfc21d3aae341bf3176aacf3021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 30 военнослужащих. Кроме того, уничтожены три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине