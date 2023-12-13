https://ria.ru/20231213/poteri-1915525351.html

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.12.2023

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пункт... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:11

2023-12-13T14:11

2023-12-13T14:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 30 военнослужащих. Кроме того, уничтожены три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, - говорится в сообщении российского военного ведомства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины