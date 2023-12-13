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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 130 военных и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:05
2023-12-13T14:05
2023-12-13T14:09
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 130 военных и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Старомайорское ДНР."Потери противника составили до 130 военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 130 солдат на Южнодонецком направлении