https://ria.ru/20231213/posylki-1915436159.html

Эксперт раскрыла, как мошенники используют упаковки от посылок россиян

Эксперт раскрыла, как мошенники используют упаковки от посылок россиян - РИА Новости, 13.12.2023

Эксперт раскрыла, как мошенники используют упаковки от посылок россиян

Упаковки от посылок, которые выбрасывают россияне, могут стать одним из источников получения персональных данных мошенниками, поэтому важно тщательно... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T04:18

2023-12-13T04:18

2023-12-13T05:24

общество

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Упаковки от посылок, которые выбрасывают россияне, могут стать одним из источников получения персональных данных мошенниками, поэтому важно тщательно утилизировать накладные, рассказала РИА Новости эксперт "Спецсвязи" Ольга Ишмаева."Мошенники могут получить персональные данные из адресных ярлыков, которые прикреплены на посылках, поэтому важно тщательно утилизировать эти накладные", - сказала она.На каждой второй посылке есть наклейки со сведениями о получатели или отправителе — полное имя, номер телефона, домашний адрес. А в преддверии Нового года россияне получают и отправляют все больше посылок — при этом при распаковке забывают о правилах личной безопасности. Эксперт напомнила, что упаковки, коробки, пакеты, конверты от посылок нужно утилизировать, разорвав в крошку ярлык или наклейку с персональными данными, расположенную на внешней стороне. "Чтобы эти сведения не оказались в руках мошенников, перед походом с посылочной коробкой/упаковкой к мусорным контейнерам позаботьтесь, чтобы на ней не было никаких стикеров со сведениями об отправителях и получателях", - добавила она.

https://ria.ru/20231209/krazha-1914741127.html

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общество, россия