Российский посол оценил уровень диалога со Швейцарией
Посол России: диалог со Швейцарией не прерван, но его интенсивность снизилась
© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
© Sputnik
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Двусторонний диалог между Швейцарией и Россией не прерван, но его уровень и интенсивность снизились, в 2023 году положительных сдвигов не произошло, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
«
"К сожалению, за этот год каких-либо позитивных сдвигов относительно изменения позиции официальных швейцарских властей, которые могли бы привести к изменению "недружественного" статуса Швейцарии, не наблюдается. Наш двусторонний диалог не прерывался, хотя по вполне понятным причинам и не по нашей инициативе его уровень и интенсивность снизились", - сказал он.
Дипломат добавил, что Россия от Швейцарии не отворачивалась, поэтому "если в Берне решат отказаться от антироссийского курса, то мы посмотрим, о чём конкретно идёт речь, и будем определяться с дальнейшей линией с опорой на наши интересы".
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что двусторонний диалог между Швейцарией и Россией сильно ограничен, но не полностью прерван. По его утверждению, главы МИД Швейцарии и России Иньяцио Кассис и Сергей Лавров "провели беседу на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти утверждения, заявила, что "попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла - отношения по вине Берна обрушены".
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства.
В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.