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Сенатор: многие россияне ежедневно помогают бойцам СВО без призывов к этому - РИА Новости, 13.12.2023
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19:52 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/pomosch-1915631270.html
Сенатор: многие россияне ежедневно помогают бойцам СВО без призывов к этому
Сенатор: многие россияне ежедневно помогают бойцам СВО без призывов к этому - РИА Новости, 13.12.2023
Сенатор: многие россияне ежедневно помогают бойцам СВО без призывов к этому
Большое число россиян многое ежедневно делает для поддержки участников СВО, призывы власти в этом плане не являются необходимостью, сказал РИА Новости сенатор... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:52
2023-12-13T19:52
общество
александр башкин
виталий милонов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Большое число россиян многое ежедневно делает для поддержки участников СВО, призывы власти в этом плане не являются необходимостью, сказал РИА Новости сенатор Александр Башкин. Зампред комитет Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предлагает трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки военнослужащих специальной военной операции к Новому году, об этом он рассказал РИА Новости. "Большое число российских граждан многое ежедневно делают для поддержки участников СВО. Многие даже в большем размере, чем дневной заработок. Делают это искренне, по велению сердца и души, а не по чьему-то приказу или призыву", - сказал Башкин. Политик отметил, что знает депутата Милонова как достойного человека и не считает его заявление пиаром. "Но, в сегодняшней духовной атмосфере всеобщей поддержки СВО, распоряжения или призывы депутатов, других представителей власти не являются острой необходимостью", - полагает Башкин.
https://ria.ru/20231213/svo-1915600067.html
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общество, александр башкин, виталий милонов
Общество, Александр Башкин, Виталий Милонов
Сенатор: многие россияне ежедневно помогают бойцам СВО без призывов к этому

Башкин: многие россияне ежедневно помогают участникам СВО без призывов к этому

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Большое число россиян многое ежедневно делает для поддержки участников СВО, призывы власти в этом плане не являются необходимостью, сказал РИА Новости сенатор Александр Башкин.
Зампред комитет Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предлагает трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки военнослужащих специальной военной операции к Новому году, об этом он рассказал РИА Новости.
«
"Большое число российских граждан многое ежедневно делают для поддержки участников СВО. Многие даже в большем размере, чем дневной заработок. Делают это искренне, по велению сердца и души, а не по чьему-то приказу или призыву", - сказал Башкин.
Политик отметил, что знает депутата Милонова как достойного человека и не считает его заявление пиаром. "Но, в сегодняшней духовной атмосфере всеобщей поддержки СВО, распоряжения или призывы депутатов, других представителей власти не являются острой необходимостью", - полагает Башкин.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Госдуме рассмотрят проект о праве на соцвыплату участникам СВО
Вчера, 18:20
 
ОбществоАлександр БашкинВиталий Милонов
 
 
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