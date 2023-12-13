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Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО - РИА Новости, 13.12.2023
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08:48 13.12.2023
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Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО
Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО - РИА Новости, 13.12.2023
Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО
Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО, в которую вошли автомобили и дизельные электростанции, сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:48
2023-12-13T08:48
надежные люди
общество
магадан
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МАГАДАН, 13 дек - РИА Новости. Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО, в которую вошли автомобили и дизельные электростанции, сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан. "Уже через несколько дней отправится в зону специальной военной операции большая новогодняя посылка из столицы Колымы – два автомобиля УАЗ, дизельные электростанции, обогреватели, а также теплые вещи, продукты и открытки с добрыми пожеланиями. Участие в сборе груза приняли все городские детские сады и школы, а также работники муниципалитета", - написал Гришан. Он добавил, что два брендированных автомобиля капитально отремонтировали специалисты автотранспортной базы. Все транспортные расходы по доставке груза из Магадана в зону СВО взяли на себя сотрудники мэрии.
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общество, магадан, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Общество, Магадан, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО

Из Магадана в зону СВО отправят автомобили и дизельные электростанции

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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МАГАДАН, 13 дек - РИА Новости. Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО, в которую вошли автомобили и дизельные электростанции, сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.
"Уже через несколько дней отправится в зону специальной военной операции большая новогодняя посылка из столицы Колымы – два автомобиля УАЗ, дизельные электростанции, обогреватели, а также теплые вещи, продукты и открытки с добрыми пожеланиями. Участие в сборе груза приняли все городские детские сады и школы, а также работники муниципалитета", - написал Гришан.
Он добавил, что два брендированных автомобиля капитально отремонтировали специалисты автотранспортной базы. Все транспортные расходы по доставке груза из Магадана в зону СВО взяли на себя сотрудники мэрии.
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Надежные людиОбществоМагаданУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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