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Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО
Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО - РИА Новости, 13.12.2023
Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО
Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО, в которую вошли автомобили и дизельные электростанции, сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:48
2023-12-13T08:48
2023-12-13T08:48
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магадан
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МАГАДАН, 13 дек - РИА Новости. Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО, в которую вошли автомобили и дизельные электростанции, сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан. "Уже через несколько дней отправится в зону специальной военной операции большая новогодняя посылка из столицы Колымы – два автомобиля УАЗ, дизельные электростанции, обогреватели, а также теплые вещи, продукты и открытки с добрыми пожеланиями. Участие в сборе груза приняли все городские детские сады и школы, а также работники муниципалитета", - написал Гришан. Он добавил, что два брендированных автомобиля капитально отремонтировали специалисты автотранспортной базы. Все транспортные расходы по доставке груза из Магадана в зону СВО взяли на себя сотрудники мэрии.
https://ria.ru/20231211/pechi-1915118454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магадан, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Общество, Магадан, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО
Из Магадана в зону СВО отправят автомобили и дизельные электростанции