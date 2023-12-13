https://ria.ru/20231213/pomosch-1915447497.html

Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО

Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО - РИА Новости, 13.12.2023

Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО

Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО, в которую вошли автомобили и дизельные электростанции, сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:48

2023-12-13T08:48

2023-12-13T08:48

надежные люди

общество

магадан

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МАГАДАН, 13 дек - РИА Новости. Магаданцы собрали большую посылку для участников СВО, в которую вошли автомобили и дизельные электростанции, сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан. "Уже через несколько дней отправится в зону специальной военной операции большая новогодняя посылка из столицы Колымы – два автомобиля УАЗ, дизельные электростанции, обогреватели, а также теплые вещи, продукты и открытки с добрыми пожеланиями. Участие в сборе груза приняли все городские детские сады и школы, а также работники муниципалитета", - написал Гришан. Он добавил, что два брендированных автомобиля капитально отремонтировали специалисты автотранспортной базы. Все транспортные расходы по доставке груза из Магадана в зону СВО взяли на себя сотрудники мэрии.

https://ria.ru/20231211/pechi-1915118454.html

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, магадан, ульяновский автомобильный завод (уаз)