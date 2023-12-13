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СМИ сообщили об отставке всех глав спецслужб Польши - РИА Новости, 13.12.2023
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17:06 13.12.2023 (обновлено: 17:44 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html
СМИ сообщили об отставке всех глав спецслужб Польши
СМИ сообщили об отставке всех глав спецслужб Польши - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ сообщили об отставке всех глав спецслужб Польши
Руководителей всех польских спецслужб отправили в отставку, передает радиостанция Zet. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:06
2023-12-13T17:44
польша
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ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Руководителей всех польских спецслужб отправили в отставку, передает радиостанция Zet."Парламентская комиссия по вопросам спецслужб позитивно рассмотрела предложения об отставке руководителей пяти служб", — говорится в сообщении. Речь идет о главах Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.Отмечается, что комиссия приняла это решение по предложению нового премьер-министра Дональда Туска. Ранее сегодня президент Польши Анджей Дуда привел к присяге главу правительства и его кабинет министров.Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 кресла, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест — у коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
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польша, в мире, дональд туск
Польша, В мире, Дональд Туск
СМИ сообщили об отставке всех глав спецслужб Польши

Zet: руководителей всех спецслужб Польши отправили в отставку

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Руководителей всех польских спецслужб отправили в отставку, передает радиостанция Zet.
«
"Парламентская комиссия по вопросам спецслужб позитивно рассмотрела предложения об отставке руководителей пяти служб", — говорится в сообщении.
Речь идет о главах Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.
Отмечается, что комиссия приняла это решение по предложению нового премьер-министра Дональда Туска.
Ранее сегодня президент Польши Анджей Дуда привел к присяге главу правительства и его кабинет министров.
Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 кресла, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест — у коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
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