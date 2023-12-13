https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html

СМИ сообщили об отставке всех глав спецслужб Польши

СМИ сообщили об отставке всех глав спецслужб Польши - РИА Новости, 13.12.2023

СМИ сообщили об отставке всех глав спецслужб Польши

Руководителей всех польских спецслужб отправили в отставку, передает радиостанция Zet. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:06

2023-12-13T17:06

2023-12-13T17:44

польша

в мире

дональд туск

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ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Руководителей всех польских спецслужб отправили в отставку, передает радиостанция Zet."Парламентская комиссия по вопросам спецслужб позитивно рассмотрела предложения об отставке руководителей пяти служб", — говорится в сообщении. Речь идет о главах Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.Отмечается, что комиссия приняла это решение по предложению нового премьер-министра Дональда Туска. Ранее сегодня президент Польши Анджей Дуда привел к присяге главу правительства и его кабинет министров.Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 кресла, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест — у коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".

https://ria.ru/20231129/politico-1912515123.html

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Кирилл Волков

польша, в мире, дональд туск