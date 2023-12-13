https://ria.ru/20231213/polsha-1915576483.html

Новый глава Минобороны Польши пообещал расширять количество воинских частей

Новый глава Минобороны Польши пообещал расширять количество воинских частей - РИА Новости, 13.12.2023

Новый глава Минобороны Польши пообещал расширять количество воинских частей

Новый министр национальной обороны, вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал не сокращать, а наоборот увеличивать количество воинских частей. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:51

2023-12-13T16:51

2023-12-13T16:51

в мире

польша

сша

южная корея

дональд туск

мариуш блащак

анджей дуда

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ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Новый министр национальной обороны, вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал не сокращать, а наоборот увеличивать количество воинских частей. В среду было приведено к присяге новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском. В настоящее время перед главным корпусом МО Польши проходит торжественная церемония передачи власти. Экс-министр Мариуш Блащак попросил своего преемника не ликвидировать воинские части и подарил ему их карту. "Я хочу подарить вам карту с воинскими частями. Надеюсь, что эти части, особенно те, которые мы сейчас создаем, не исчезнут с карты", - сказал Блащак. Косиняк-Камыш пообещал наоборот увеличить количество воинских частей. "Благодарю за эту карту. Хочу вас заверить, что когда я буду передавать ее своему преемнику, то она будет еще богаче", - сказал он. Также новый министр пообещал продолжать вооружение армии. "Есть вещи, в которых должна быть преемственность. Одной из них является модернизации Войска польского, его вооружения. Конечно, каждое правительство имеет право определять свое видение и направление. Но мы в истории имели опыт, когда срывались контракты, мы также имели опыт, когда не хватало времени. В этой сфере продолжение необычайно необходимо. Каждое правительство имеет право оценивать, и мы тоже воспользуемся этим правом. Но очень важно найти общий знаменатель, чтобы этот общий знаменатель не был перечеркнут", - сказал он. Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится почти в 2 раза - до 300 тысяч солдат. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.

https://ria.ru/20231212/tusk-1915302770.html

https://ria.ru/20231212/stavka-1915338294.html

https://radiosputnik.ru/20231202/nato-1913344878.html

польша

сша

южная корея

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в мире, польша, сша, южная корея, дональд туск, мариуш блащак, анджей дуда