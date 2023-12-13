https://ria.ru/20231213/polsha-1915498010.html

Президент Польши Дуда заверил Туска в желании сотрудничать с правительством

Президент Польши Дуда заверил Туска в желании сотрудничать с правительством - РИА Новости, 13.12.2023

Президент Польши Дуда заверил Туска в желании сотрудничать с правительством

Президент Польши Анджей Дуда заверил нового премьер-министра Дональда Туска в своем желании сотрудничать с правительством. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:37

2023-12-13T12:37

2023-12-13T12:37

в мире

анджей дуда

польша

дональд туск

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заверил нового премьер-министра Дональда Туска в своем желании сотрудничать с правительством. В среду Дуда привел к присяге правительство Туска. При этом Дуда и Туск принадлежат к разным политическим партиям, которые считаются антагонистами. "Я могу вас заверить, что я не буду блокировать того, что служит пользе граждан. Достаточно прийти сюда, в президентский дворец и побеседовать. Я уверяю, что в моем календаре на это всегда найдется время. Я уверяю, что всегда будет воля на то, чтобы сесть и поговорить. Я уверяю вас в желании сотрудничества и прошу отнестись к моим словам серьезно", - заявил Дуда, приведя новое правительство к присяге. Он также пригласил новых министров на заседание Совета национальной безопасности в следующую среду. "Я заранее вас информирую, что я хотел бы, чтобы в среду здесь состоялся совет национальной безопасности, чтобы мы уселись и поговорили о ситуации безопасности Польши", - сказал президент. В октябре польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

https://radiosputnik.ru/20231213/1915429637.html

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в мире, анджей дуда, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость