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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.12.2023
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08:09 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/pogoda-1915445017.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Снег, порывистый ветер и не выше минус 7 ожидается в Москве в среду, сработает "балтийский синдром", и в ощущениях будет казаться, что на улице до минус 15... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:09
2023-12-13T08:09
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Снег, порывистый ветер и не выше минус 7 ожидается в Москве в среду, сработает "балтийский синдром", и в ощущениях будет казаться, что на улице до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта окклюзии, связанного с атлантическим циклоном, из-за чего небо продолжит хмуриться, под порывистый ветер осыпаясь снегом в количестве 2-3 миллиметров, немного похолодает, и температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы, что соответствует климатической норме января", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в результате повышенной влажности воздуха и относительно ветреной погоды сработает "балтийский синдром", и в ощущениях будет казаться, что на улице до минус 15 градусов. "В Москве облачно, временами снег, слабая метель. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 7 - минус 9 градусов, по области минус 5 - минус 10. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба", - сообщил он.
https://ria.ru/20231213/temperatura-1915434159.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

В среду в Москве ожидается снег, порывистый ветер и не выше минус 7

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКоммунальная техника чистит снег на улице Марии Ульяновой в Москве
Коммунальная техника чистит снег на улице Марии Ульяновой в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Коммунальная техника чистит снег на улице Марии Ульяновой в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Снег, порывистый ветер и не выше минус 7 ожидается в Москве в среду, сработает "балтийский синдром", и в ощущениях будет казаться, что на улице до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта окклюзии, связанного с атлантическим циклоном, из-за чего небо продолжит хмуриться, под порывистый ветер осыпаясь снегом в количестве 2-3 миллиметров, немного похолодает, и температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы, что соответствует климатической норме января", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в результате повышенной влажности воздуха и относительно ветреной погоды сработает "балтийский синдром", и в ощущениях будет казаться, что на улице до минус 15 градусов.
"В Москве облачно, временами снег, слабая метель. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 7 - минус 9 градусов, по области минус 5 - минус 10. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба", - сообщил он.
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