https://ria.ru/20231213/pogoda-1915445017.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Снег, порывистый ветер и не выше минус 7 ожидается в Москве в среду, сработает "балтийский синдром", и в ощущениях будет казаться, что на улице до минус 15... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:09

2023-12-13T08:09

2023-12-13T08:09

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Снег, порывистый ветер и не выше минус 7 ожидается в Москве в среду, сработает "балтийский синдром", и в ощущениях будет казаться, что на улице до минус 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта окклюзии, связанного с атлантическим циклоном, из-за чего небо продолжит хмуриться, под порывистый ветер осыпаясь снегом в количестве 2-3 миллиметров, немного похолодает, и температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы, что соответствует климатической норме января", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в результате повышенной влажности воздуха и относительно ветреной погоды сработает "балтийский синдром", и в ощущениях будет казаться, что на улице до минус 15 градусов. "В Москве облачно, временами снег, слабая метель. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 7 - минус 9 градусов, по области минус 5 - минус 10. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба", - сообщил он.

https://ria.ru/20231213/temperatura-1915434159.html

https://ria.ru/20231210/pogoda-1914913422.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец