https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915653075.html

Малый и средний бизнес просит поддержки на прямой линии, сообщил Песков

Малый и средний бизнес просит поддержки на прямой линии, сообщил Песков - РИА Новости, 13.12.2023

Малый и средний бизнес просит поддержки на прямой линии, сообщил Песков

Малый и средний бизнес обращается на прямую линию президента Владимира Путина, просит больше поддержки, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:18

2023-12-13T23:18

2023-12-13T23:18

экономика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Малый и средний бизнес обращается на прямую линию президента Владимира Путина, просит больше поддержки, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря. "Малый и средний бизнес просит больше поддержки", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", говоря о темах вопросов, поступивших к прямой линии. По его словам, людей также интересует, достаточен ли запас прочности в экономике и социальной сфере, продолжит ли государство выполнять свои социальные обязательства. Многие вопросы касаются дорог, также большой блок вопросов посвящен вопросам здравоохранения. "Люди интересуются, будет ли у нас достаточно лекарств, учитывая, что многие компании ушли", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20231213/pripadki-1915652336.html

https://ria.ru/20231213/smi-1915651153.html

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экономика, дмитрий песков, владимир путин