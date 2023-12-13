https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915653075.html
Малый и средний бизнес просит поддержки на прямой линии, сообщил Песков
Малый и средний бизнес просит поддержки на прямой линии, сообщил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Малый и средний бизнес просит поддержки на прямой линии, сообщил Песков
Малый и средний бизнес обращается на прямую линию президента Владимира Путина, просит больше поддержки, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:18
2023-12-13T23:18
2023-12-13T23:18
экономика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Малый и средний бизнес обращается на прямую линию президента Владимира Путина, просит больше поддержки, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря. "Малый и средний бизнес просит больше поддержки", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", говоря о темах вопросов, поступивших к прямой линии. По его словам, людей также интересует, достаточен ли запас прочности в экономике и социальной сфере, продолжит ли государство выполнять свои социальные обязательства. Многие вопросы касаются дорог, также большой блок вопросов посвящен вопросам здравоохранения. "Люди интересуются, будет ли у нас достаточно лекарств, учитывая, что многие компании ушли", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20231213/pripadki-1915652336.html
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экономика, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Малый и средний бизнес просит поддержки на прямой линии, сообщил Песков
Песков: малый и средний бизнес просит поддержки на прямой линии