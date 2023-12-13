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Песков: Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева - РИА Новости, 14.12.2023
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22:41 13.12.2023 (обновлено: 00:24 14.12.2023)
https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915649607.html
Песков: Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева
Песков: Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева - РИА Новости, 14.12.2023
Песков: Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева
Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США, продолжая специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-13T22:41
2023-12-14T00:24
москва
киев
сша
в мире
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США, продолжая специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В Белом доме Байден весьма гордо рассказал, что он подписал указ на 200 миллионов долларов. Весьма скромная по их понятиям сумма. Это, конечно, ставит киевский режим в сложное положение, но мы с интересом будем за этим наблюдать, и главное - будем продолжать специальную военную операцию", - сказал Песков в интервью "Известиям", говоря о снижении помощи Украине со стороны Запада.Ранее республиканцы заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты Конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. До конца года при этом США планируют объявить об очередном пакете помощи Украине.
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москва, киев, сша, в мире, украина, дмитрий песков
Москва, Киев, США, В мире, Украина, Дмитрий Песков
Песков: Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева

Песков: Россия с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США, продолжая специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В Белом доме Байден весьма гордо рассказал, что он подписал указ на 200 миллионов долларов. Весьма скромная по их понятиям сумма. Это, конечно, ставит киевский режим в сложное положение, но мы с интересом будем за этим наблюдать, и главное - будем продолжать специальную военную операцию", - сказал Песков в интервью "Известиям", говоря о снижении помощи Украине со стороны Запада.
Ранее республиканцы заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты Конгресса.
Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. До конца года при этом США планируют объявить об очередном пакете помощи Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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