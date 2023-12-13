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Шольц признал, что международная поддержка Украины может уменьшиться - РИА Новости, 13.12.2023
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17:35 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915590459.html
Шольц признал, что международная поддержка Украины может уменьшиться
Шольц признал, что международная поддержка Украины может уменьшиться - РИА Новости, 13.12.2023
Шольц признал, что международная поддержка Украины может уменьшиться
Канцлер Германии Олаф Шольц признал вероятность того, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:35
2023-12-13T17:35
в мире
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германия
олаф шольц
сергей лавров
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц признал вероятность того, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. "Все указывает на то, что (президент России Владимир) Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать", - заявил канцлер, выступая в парламенте Германии. В качестве примеров он привел разногласия между республиканцами и демократами в США по вопросу дальнейшей помощи Украине, а также отсутствие консенсуса в ЕС по проблеме мер по стабилизации бюджета Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Шольц признал, что международная поддержка Украины может уменьшиться

Шольц: есть вероятность, что международная поддержка Украины будет уменьшаться

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц признал вероятность того, что международная поддержка Украины будет уменьшаться.
«
"Все указывает на то, что (президент России Владимир) Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать", - заявил канцлер, выступая в парламенте Германии.
В качестве примеров он привел разногласия между республиканцами и демократами в США по вопросу дальнейшей помощи Украине, а также отсутствие консенсуса в ЕС по проблеме мер по стабилизации бюджета Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Шольц выступил за длительную помощь Украине
Вчера, 16:53
 
В миреУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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