https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915590459.html

Шольц признал, что международная поддержка Украины может уменьшиться

Шольц признал, что международная поддержка Украины может уменьшиться - РИА Новости, 13.12.2023

Шольц признал, что международная поддержка Украины может уменьшиться

Канцлер Германии Олаф Шольц признал вероятность того, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:35

2023-12-13T17:35

2023-12-13T17:35

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нато

евросоюз

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц признал вероятность того, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. "Все указывает на то, что (президент России Владимир) Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать", - заявил канцлер, выступая в парламенте Германии. В качестве примеров он привел разногласия между республиканцами и демократами в США по вопросу дальнейшей помощи Украине, а также отсутствие консенсуса в ЕС по проблеме мер по стабилизации бюджета Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915577854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, нато, евросоюз