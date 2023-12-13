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Ульяновские предприятия получили средства на поддержку проектов - РИА Новости, 13.12.2023
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Ульяновская область
 
11:56 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915488125.html
Ульяновские предприятия получили средства на поддержку проектов
Ульяновские предприятия получили средства на поддержку проектов - РИА Новости, 13.12.2023
Ульяновские предприятия получили средства на поддержку проектов
С начала текущего года предприятия, работающие в Ульяновской области, получили почти два миллиарда рублей на поддержку проектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:56
2023-12-13T11:56
ульяновская область
экономика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С начала текущего года предприятия, работающие в Ульяновской области, получили почти два миллиарда рублей на поддержку проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Региональные Фонд финансирования промышленности и предпринимательства и Гарантийный фонд подвели итоги работы за 11 месяцев 2023 года. Так, в Фонде финансирования промышленности и предпринимательства по микронаправлению заключено 258 договоров на сумму 594 миллиона рублей. Из них более половины — новые клиенты. Поддержка оказана в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Также по линии промышленности фондом заключено 19 договоров на сумму 367,7 миллиона рублей, в том числе с субъектами малого и среднего предпринимательства. Доля новых организаций — более 40%. "Основные отрасли, которые мы поддерживаем, это обрабатывающие производства: металлообработка, изготовление запасных частей, мебели и строительных материалов и прочее. Наиболее популярной программой является модернизация производства, которая направлена на перевооружение, рост производительности труда и импортозамещение. Большая часть оказанной поддержки направлена на приобретение нового оборудования", — рассказала исполнительный директор регионального ФФПП Наталья Артемьева, ее слова приводит пресс-служба. Благодаря финансовой поддержке только за девять месяцев 2023 года рост средней зарплаты на предприятиях-заемщиках составил 28%, создано 126 новых рабочих мест. Увеличились как объемы производства, так и налоговые отчисления в областной бюджет. Если в 2022 году отчисления по заемщикам фонда по линии промышленности составляли 156,3 миллиона рублей, то за девять месяцев 2023 года в бюджет уплачено 289,7 миллиона рублей налогов. Также предприятиями региона востребовано поручительство Гарантийного фонда. Генеральный директор Фонда Александр Спицын рассказал, что за 11 месяцев 2023 года поддержано 204 проекта субъектов малого и среднего предпринимательства. Предоставлены поручительства на сумму 962,2 миллиона рублей, что позволило бизнесу привлечь финансирование на развитие в сумме почти три миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем предоставленных поручительств вырос на 165%, полученного компаниями финансирования – на 71%. Поддержка предоставлялась на проекты в сфере торговли – 30%, производства — 20%, сельского хозяйства – 19%, а также оказания бытовых и транспортных услуг, строительства, аренды и общественного питания. Особое внимание уделяют начинающим предпринимателям, которые при поддержке Гарантийного Фонда получили финансовую поддержку в размере 35,1 миллиона рублей. Для них действует специальная льготная программа с минимально возможным законодательно установленным размером вознаграждения за предоставление поручительства — от 0,25% годовых от суммы.
https://ria.ru/20231130/kooperatsiya-1913028563.html
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экономика, ульяновская область
Ульяновская область, Экономика, Ульяновская область
Ульяновские предприятия получили средства на поддержку проектов

Ульяновские предприятия на поддержку проектов почти два миллиарда рублей

CC BY 4.0 / prosvetcult / Въезд в город Ульяновск
Въезд в город Ульяновск - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
CC BY 4.0 / prosvetcult /
Въезд в город Ульяновск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С начала текущего года предприятия, работающие в Ульяновской области, получили почти два миллиарда рублей на поддержку проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Региональные Фонд финансирования промышленности и предпринимательства и Гарантийный фонд подвели итоги работы за 11 месяцев 2023 года.
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Так, в Фонде финансирования промышленности и предпринимательства по микронаправлению заключено 258 договоров на сумму 594 миллиона рублей. Из них более половины — новые клиенты. Поддержка оказана в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Также по линии промышленности фондом заключено 19 договоров на сумму 367,7 миллиона рублей, в том числе с субъектами малого и среднего предпринимательства. Доля новых организаций — более 40%.
"Основные отрасли, которые мы поддерживаем, это обрабатывающие производства: металлообработка, изготовление запасных частей, мебели и строительных материалов и прочее. Наиболее популярной программой является модернизация производства, которая направлена на перевооружение, рост производительности труда и импортозамещение. Большая часть оказанной поддержки направлена на приобретение нового оборудования", — рассказала исполнительный директор регионального ФФПП Наталья Артемьева, ее слова приводит пресс-служба.
Благодаря финансовой поддержке только за девять месяцев 2023 года рост средней зарплаты на предприятиях-заемщиках составил 28%, создано 126 новых рабочих мест. Увеличились как объемы производства, так и налоговые отчисления в областной бюджет. Если в 2022 году отчисления по заемщикам фонда по линии промышленности составляли 156,3 миллиона рублей, то за девять месяцев 2023 года в бюджет уплачено 289,7 миллиона рублей налогов.
Также предприятиями региона востребовано поручительство Гарантийного фонда. Генеральный директор Фонда Александр Спицын рассказал, что за 11 месяцев 2023 года поддержано 204 проекта субъектов малого и среднего предпринимательства. Предоставлены поручительства на сумму 962,2 миллиона рублей, что позволило бизнесу привлечь финансирование на развитие в сумме почти три миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем предоставленных поручительств вырос на 165%, полученного компаниями финансирования – на 71%. Поддержка предоставлялась на проекты в сфере торговли – 30%, производства — 20%, сельского хозяйства – 19%, а также оказания бытовых и транспортных услуг, строительства, аренды и общественного питания.
Особое внимание уделяют начинающим предпринимателям, которые при поддержке Гарантийного Фонда получили финансовую поддержку в размере 35,1 миллиона рублей. Для них действует специальная льготная программа с минимально возможным законодательно установленным размером вознаграждения за предоставление поручительства — от 0,25% годовых от суммы.
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