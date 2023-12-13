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Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год
Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год
Современные дети просят в подарок то, чего им не хватает, например, игрушки, волшебную палочку или коня, рассказал московский Дед Мороз во время... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:32
2023-12-13T14:32
2023-12-13T14:32
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общество
дед мороз
гарри поттер
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Современные дети просят в подарок то, чего им не хватает, например, игрушки, волшебную палочку или коня, рассказал московский Дед Мороз во время пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года. "Дети – это слепок своих родителей. Вот что им кажется не хватает, то они и просят. У одних там игрушки разные, другим подавай палочки волшебные. Ты сначала стань волшебником, научись без палочки приносить пользу и делать волшебные вещи, а потом у тебя получится и с палочкой. Гарри Поттер тоже не сразу освоил эту метелку свою, ему сначала школу надо было закончить, потом поучиться у людей, и только потом. А то просят у меня как-то коня – ни конюшни, ни сена нету, не знает, как правильно выгулять его, объездить", - рассказал волшебник. По словам Деда Мороза, просить в подарок животных не следует, так как они сами найдут своего хозяина. "Я считаю, что друга нельзя купить – друг тебя сам найдет или ты его увидишь, предложи ему сою дружбу. Если он не откажет, то вы станете по-настоящему друзьями. Подарок тем ценен, если он сделан от чистого сердца, а чаще всего своими руками", - сказал Дед Мороз. Он добавил, что одни из самых необычных подарков, которые у него просили, - золотая рыбка и синхрофазотрон. "Один взрослый мне говорит: "Дедушка, я уже вырос, но все равно остаюсь ребенком", синхрофазотрон попросил", - пояснил волшебник.
https://ria.ru/20231212/parki_podmoskovya-1915328211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дед мороз, гарри поттер, новый год
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дед Мороз, Гарри Поттер, Новый год
Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год
Дед Мороз: дети просят то, чего им не хватает, например, волшебную палочку
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Современные дети просят в подарок то, чего им не хватает, например, игрушки, волшебную палочку или коня, рассказал московский Дед Мороз во время пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года.
"Дети – это слепок своих родителей. Вот что им кажется не хватает, то они и просят. У одних там игрушки разные, другим подавай палочки волшебные. Ты сначала стань волшебником, научись без палочки приносить пользу и делать волшебные вещи, а потом у тебя получится и с палочкой. Гарри Поттер
тоже не сразу освоил эту метелку свою, ему сначала школу надо было закончить, потом поучиться у людей, и только потом. А то просят у меня как-то коня – ни конюшни, ни сена нету, не знает, как правильно выгулять его, объездить", - рассказал волшебник.
Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза
По словам Деда Мороза, просить в подарок животных не следует, так как они сами найдут своего хозяина.
"Я считаю, что друга нельзя купить – друг тебя сам найдет или ты его увидишь, предложи ему сою дружбу. Если он не откажет, то вы станете по-настоящему друзьями. Подарок тем ценен, если он сделан от чистого сердца, а чаще всего своими руками", - сказал Дед Мороз.
Он добавил, что одни из самых необычных подарков, которые у него просили, - золотая рыбка и синхрофазотрон. "Один взрослый мне говорит: "Дедушка, я уже вырос, но все равно остаюсь ребенком", синхрофазотрон попросил", - пояснил волшебник.