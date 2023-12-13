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Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
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14:32 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/podarki-1915532926.html
Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год
Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год
Современные дети просят в подарок то, чего им не хватает, например, игрушки, волшебную палочку или коня, рассказал московский Дед Мороз во время... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:32
2023-12-13T14:32
специальная военная операция на украине
общество
дед мороз
гарри поттер
новый год
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Современные дети просят в подарок то, чего им не хватает, например, игрушки, волшебную палочку или коня, рассказал московский Дед Мороз во время пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года. "Дети – это слепок своих родителей. Вот что им кажется не хватает, то они и просят. У одних там игрушки разные, другим подавай палочки волшебные. Ты сначала стань волшебником, научись без палочки приносить пользу и делать волшебные вещи, а потом у тебя получится и с палочкой. Гарри Поттер тоже не сразу освоил эту метелку свою, ему сначала школу надо было закончить, потом поучиться у людей, и только потом. А то просят у меня как-то коня – ни конюшни, ни сена нету, не знает, как правильно выгулять его, объездить", - рассказал волшебник. По словам Деда Мороза, просить в подарок животных не следует, так как они сами найдут своего хозяина. "Я считаю, что друга нельзя купить – друг тебя сам найдет или ты его увидишь, предложи ему сою дружбу. Если он не откажет, то вы станете по-настоящему друзьями. Подарок тем ценен, если он сделан от чистого сердца, а чаще всего своими руками", - сказал Дед Мороз. Он добавил, что одни из самых необычных подарков, которые у него просили, - золотая рыбка и синхрофазотрон. "Один взрослый мне говорит: "Дедушка, я уже вырос, но все равно остаюсь ребенком", синхрофазотрон попросил", - пояснил волшебник.
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общество, дед мороз, гарри поттер, новый год
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дед Мороз, Гарри Поттер, Новый год
Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год

Дед Мороз: дети просят то, чего им не хватает, например, волшебную палочку

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Современные дети просят в подарок то, чего им не хватает, например, игрушки, волшебную палочку или коня, рассказал московский Дед Мороз во время пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года.
"Дети – это слепок своих родителей. Вот что им кажется не хватает, то они и просят. У одних там игрушки разные, другим подавай палочки волшебные. Ты сначала стань волшебником, научись без палочки приносить пользу и делать волшебные вещи, а потом у тебя получится и с палочкой. Гарри Поттер тоже не сразу освоил эту метелку свою, ему сначала школу надо было закончить, потом поучиться у людей, и только потом. А то просят у меня как-то коня – ни конюшни, ни сена нету, не знает, как правильно выгулять его, объездить", - рассказал волшебник.
Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза
12 декабря, 15:18
По словам Деда Мороза, просить в подарок животных не следует, так как они сами найдут своего хозяина.
"Я считаю, что друга нельзя купить – друг тебя сам найдет или ты его увидишь, предложи ему сою дружбу. Если он не откажет, то вы станете по-настоящему друзьями. Подарок тем ценен, если он сделан от чистого сердца, а чаще всего своими руками", - сказал Дед Мороз.
Он добавил, что одни из самых необычных подарков, которые у него просили, - золотая рыбка и синхрофазотрон. "Один взрослый мне говорит: "Дедушка, я уже вырос, но все равно остаюсь ребенком", синхрофазотрон попросил", - пояснил волшебник.
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12 декабря, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДед МорозГарри ПоттерНовый год
 
 
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