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В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты - РИА Новости, 13.12.2023
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12:29 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/platov-1915496957.html
В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты
В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты - РИА Новости, 13.12.2023
В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты
Информации о возобновлении полетов в аэропорту "Платов" в Ростовской области пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель аэропорта. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:29
2023-12-13T12:29
ростов-на-дону
аэропорт "платов"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Информации о возобновлении полетов в аэропорту "Платов" в Ростовской области пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель аэропорта. "Информации о возобновлении полетов в "Платове" в аэропорту нет", - сказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20231213/aeroport-1915495120.html
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ростов-на-дону, аэропорт "платов"
Ростов-на-Дону, Аэропорт "Платов"
В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты

В ростовском аэропорту Платов пока не планируют возобновлять полеты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Информации о возобновлении полетов в аэропорту "Платов" в Ростовской области пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель аэропорта.
"Информации о возобновлении полетов в "Платове" в аэропорту нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать
Вчера, 12:24
 
Ростов-на-ДонуАэропорт "Платов"
 
 
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