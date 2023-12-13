https://ria.ru/20231213/platov-1915496957.html
В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты
В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты - РИА Новости, 13.12.2023
В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты
Информации о возобновлении полетов в аэропорту "Платов" в Ростовской области пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель аэропорта. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:29
2023-12-13T12:29
2023-12-13T12:29
ростов-на-дону
аэропорт "платов"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Информации о возобновлении полетов в аэропорту "Платов" в Ростовской области пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель аэропорта. "Информации о возобновлении полетов в "Платове" в аэропорту нет", - сказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20231213/aeroport-1915495120.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, аэропорт "платов"
Ростов-на-Дону, Аэропорт "Платов"
В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты
В ростовском аэропорту Платов пока не планируют возобновлять полеты