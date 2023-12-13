https://ria.ru/20231213/platov-1915496957.html

В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты

В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты - РИА Новости, 13.12.2023

В ростовском аэропорту пока не планируют возобновлять полеты

Информации о возобновлении полетов в аэропорту "Платов" в Ростовской области пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель аэропорта. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:29

2023-12-13T12:29

2023-12-13T12:29

ростов-на-дону

аэропорт "платов"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774672632_0:304:3102:2048_1920x0_80_0_0_712fbc89da8796663e267fd6a696bf5b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Информации о возобновлении полетов в аэропорту "Платов" в Ростовской области пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель аэропорта. "Информации о возобновлении полетов в "Платове" в аэропорту нет", - сказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20231213/aeroport-1915495120.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, аэропорт "платов"