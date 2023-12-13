https://ria.ru/20231213/plan-1915651256.html

Еврокомиссар сообщил о запасном плане по предоставлению денег Киеву

Еврокомиссар сообщил о запасном плане по предоставлению денег Киеву - РИА Новости, 13.12.2023

Еврокомиссар сообщил о запасном плане по предоставлению денег Киеву

Евросоюз имеет запасной план на случай провала переговоров по предоставлению Украине помощи в размере 50 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по вопросам... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:55

2023-12-13T22:55

2023-12-13T22:55

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йоханнес хан

евросоюз

евросовет

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Евросоюз имеет запасной план на случай провала переговоров по предоставлению Украине помощи в размере 50 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан в интервью новостному агентству Рейтер в преддверии саммита. Саммит Евросоюза пройдет 14-15 декабря в Брюсселе, на нем планируется принять ряд важных решений относительно Украины, в том числе о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС и выделения ей помощи в размере 50 миллиардов евро. В настоящий момент Венгрия блокирует обе инициативы. "Одно из качеств комиссии - это всегда иметь план Б", - заявил Хан на вопрос о том, есть ли у ЕС альтернативный план предоставления Украине денег, на случай если Венгрия заблокирует использование общего бюджета ЕС. Тем не менее, еврокомиссар не стал уточнять, в чем именно заключается запасной план, и добавил, что не верит в то, что Венгрия останется в стороне от международного сообщества, а странам ЕС придется предоставлять деньги Украине в рамках межправительственного соглашения в обход Венгрии. В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год. Кроме того, Будапешт категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной. В кулуарах европейских институтов поговаривают, что эту позицию Будапешта по Украине "негласно" поддерживает и ряд других стран Евросоюза. Венгрия также предлагает Киеву прежде, чем обсуждать будущее финансирование, отчитаться за уже потраченные за последние 1,5 года европейские деньги, речь идет о 83 миллиардах евро - такую оценку уже оказанной помощи ранее озвучивал глава Евросовета Шарль Мишель.

https://ria.ru/20231213/es-1915630820.html

https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, украина, венгрия, киев, шарль мишель, йоханнес хан, евросоюз, евросовет