Еврокомиссар сообщил о запасном плане по предоставлению денег Киеву
Еврокомиссар Хан сообщил о запасном плане ЕС по предоставлению денег Киеву
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Евросоюз имеет запасной план на случай провала переговоров по предоставлению Украине помощи в размере 50 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан в интервью новостному агентству Рейтер в преддверии саммита.
"Одно из качеств комиссии - это всегда иметь план Б", - заявил Хан на вопрос о том, есть ли у ЕС альтернативный план предоставления Украине денег, на случай если Венгрия заблокирует использование общего бюджета ЕС.
Тем не менее, еврокомиссар не стал уточнять, в чем именно заключается запасной план, и добавил, что не верит в то, что Венгрия останется в стороне от международного сообщества, а странам ЕС придется предоставлять деньги Украине в рамках межправительственного соглашения в обход Венгрии.
В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год. Кроме того, Будапешт категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной. В кулуарах европейских институтов поговаривают, что эту позицию Будапешта по Украине "негласно" поддерживает и ряд других стран Евросоюза.
Венгрия также предлагает Киеву прежде, чем обсуждать будущее финансирование, отчитаться за уже потраченные за последние 1,5 года европейские деньги, речь идет о 83 миллиардах евро - такую оценку уже оказанной помощи ранее озвучивал глава Евросовета Шарль Мишель.