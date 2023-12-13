https://ria.ru/20231213/plan-1915466020.html

"Убрать из игры": в Британии раскрыли зловещий план Запада по Украине

"Убрать из игры": в Британии раскрыли зловещий план Запада по Украине - РИА Новости, 13.12.2023

"Убрать из игры": в Британии раскрыли зловещий план Запада по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский стал обузой для западных стран, поэтому они ищут способы избавиться от него, пишет обозреватель британского портала UnHerd... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:34

2023-12-13T10:34

2023-12-13T10:34

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал обузой для западных стран, поэтому они ищут способы избавиться от него, пишет обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци."Западные страны и важные сегменты украинского истеблишмента ищут стратегию выхода, Зеленский больше не ценный ресурс для них, он – обуза", — отметил колумнист.Фаци подчеркнул, что именно по этой причине помощь США значительно сократилась, а внутри Украины растет недовольство президентом как среди политиков, так и в самом обществе. По мнению эксперта, США могли бы разрешить российско-украинский конфликт, инициировав переговоры, однако для этого может стать необходимым избавиться от Зеленского."Одним из способов сохранить лицо для администрации Байдена может стать "заморозка" конфликта на какое-то время — по крайней мере, до выборов в США — посредством некоего неформального соглашения с Россией. Но у этой стратегии есть свои проблемы: не только далеко не ясно, согласится ли Россия заморозить конфликт, когда у нее есть тактическое преимущество, но и потребуется вовлечь в это Зеленского — или убрать его из игры", — резюмировал Фаци.Накануне Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

https://ria.ru/20231212/oborona-1915287619.html

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915448620.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский