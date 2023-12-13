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"Убрать из игры": в Британии раскрыли зловещий план Запада по Украине - РИА Новости, 13.12.2023
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10:34 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/plan-1915466020.html
"Убрать из игры": в Британии раскрыли зловещий план Запада по Украине
"Убрать из игры": в Британии раскрыли зловещий план Запада по Украине - РИА Новости, 13.12.2023
"Убрать из игры": в Британии раскрыли зловещий план Запада по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский стал обузой для западных стран, поэтому они ищут способы избавиться от него, пишет обозреватель британского портала UnHerd... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:34
2023-12-13T10:34
в мире
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сша
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал обузой для западных стран, поэтому они ищут способы избавиться от него, пишет обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци."Западные страны и важные сегменты украинского истеблишмента ищут стратегию выхода, Зеленский больше не ценный ресурс для них, он – обуза", — отметил колумнист.Фаци подчеркнул, что именно по этой причине помощь США значительно сократилась, а внутри Украины растет недовольство президентом как среди политиков, так и в самом обществе. По мнению эксперта, США могли бы разрешить российско-украинский конфликт, инициировав переговоры, однако для этого может стать необходимым избавиться от Зеленского."Одним из способов сохранить лицо для администрации Байдена может стать "заморозка" конфликта на какое-то время — по крайней мере, до выборов в США — посредством некоего неформального соглашения с Россией. Но у этой стратегии есть свои проблемы: не только далеко не ясно, согласится ли Россия заморозить конфликт, когда у нее есть тактическое преимущество, но и потребуется вовлечь в это Зеленского — или убрать его из игры", — резюмировал Фаци.Накануне Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
https://ria.ru/20231212/oborona-1915287619.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский
"Убрать из игры": в Британии раскрыли зловещий план Запада по Украине

UnHerd: Зеленский стал обузой для своих западных союзников

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал обузой для западных стран, поэтому они ищут способы избавиться от него, пишет обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци.
"Западные страны и важные сегменты украинского истеблишмента ищут стратегию выхода, Зеленский больше не ценный ресурс для них, он – обуза", — отметил колумнист.
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Фаци подчеркнул, что именно по этой причине помощь США значительно сократилась, а внутри Украины растет недовольство президентом как среди политиков, так и в самом обществе. По мнению эксперта, США могли бы разрешить российско-украинский конфликт, инициировав переговоры, однако для этого может стать необходимым избавиться от Зеленского.
"Одним из способов сохранить лицо для администрации Байдена может стать "заморозка" конфликта на какое-то время — по крайней мере, до выборов в США — посредством некоего неформального соглашения с Россией. Но у этой стратегии есть свои проблемы: не только далеко не ясно, согласится ли Россия заморозить конфликт, когда у нее есть тактическое преимущество, но и потребуется вовлечь в это Зеленского — или убрать его из игры", — резюмировал Фаци.
Накануне Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир Зеленский
 
 
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