"Убрать из игры": в Британии раскрыли зловещий план Запада по Украине
UnHerd: Зеленский стал обузой для своих западных союзников
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал обузой для западных стран, поэтому они ищут способы избавиться от него, пишет обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци.
"Западные страны и важные сегменты украинского истеблишмента ищут стратегию выхода, Зеленский больше не ценный ресурс для них, он – обуза", — отметил колумнист.
Фаци подчеркнул, что именно по этой причине помощь США значительно сократилась, а внутри Украины растет недовольство президентом как среди политиков, так и в самом обществе. По мнению эксперта, США могли бы разрешить российско-украинский конфликт, инициировав переговоры, однако для этого может стать необходимым избавиться от Зеленского.
"Одним из способов сохранить лицо для администрации Байдена может стать "заморозка" конфликта на какое-то время — по крайней мере, до выборов в США — посредством некоего неформального соглашения с Россией. Но у этой стратегии есть свои проблемы: не только далеко не ясно, согласится ли Россия заморозить конфликт, когда у нее есть тактическое преимущество, но и потребуется вовлечь в это Зеленского — или убрать его из игры", — резюмировал Фаци.
Накануне Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.