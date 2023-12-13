https://ria.ru/20231213/pivo-1915599197.html
ФНС обсудила с пивоварами схему скрытого производства пива
ФНС обсудила с пивоварами схему скрытого производства пива - РИА Новости, 13.12.2023
ФНС обсудила с пивоварами схему скрытого производства пива
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обсудила с пивоварами схему скрытого производства и реализации пива и пивных напитков, предложила нарушителям... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:16
2023-12-13T18:16
2023-12-13T18:16
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России обсудила с пивоварами схему скрытого производства и реализации пива и пивных напитков, предложила нарушителям добровольно доплатить налоги, говорится в сообщении ведомства по итогам встречи с представителями пивной отрасли. "В рамках отраслевого проекта по выявлению рисков нарушения налогового законодательства в Федеральной налоговой службе состоялось совещание с представителями пивоваренной отрасли (приглашены более 20 компаний, имеющих существенные риски), Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции и Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении. "Основной темой обсуждения стало наличие налоговых рисков, связанных с применением схем скрытого производства и реализации пива и пивоваренной продукции, а также подмены производства пива безалкогольной продукцией", - добавляется там же. При этом, как отмечают в ФНС, в настоящее время налоговые органы проводят контрольно-аналитические мероприятия, направленные на выявление рисков нарушения налогового законодательства при производстве и обороте пива и пивных напитков в целом по отрасли. "Мы анализируем деятельность предприятий и видим повышенные объемы приобретения солода, хмеля, ресурсов. При этом производственные мощности загружены незначительно. Также при заявлении производства безалкогольных напитков отсутствуют факты приобретения специального сырья, тары и этикеток, соответствующих розничных продаж безалкогольной продукции", - цитирует ФНС заместителя руководителя ведомства Дмитрия Сатина. "В случае совершения пивоваренными компаниями умышленных действий, связанных с уклонением от уплаты текущих платежей по акцизам и НДС, представителям таких компаний предложено представить уточненные налоговые декларации и уплатить соответствующие суммы налогов добровольно", - отмечается в сообщении. В свою очередь представители отрасли высказали свои предложения по обелению отрасли и созданию равных конкурентных условий на рынке - например, по аналогии с водкой ввести минимальную розничную цену на пиво, что исключит возможность его реализации по ценам, не включающим в себя акциз. Как отмечают в ФНС, кроме того, была озвучена проблема необходимости дифференцированного подхода (по аналогии с натуральными винами) к ставкам акциза на пиво и пивные напитки в зависимости от технологии производства и используемого сырья. В настоящее время ставка акциза на пиво и пивные напитки является одинаковой, в то время как себестоимость производства является разной, уточняют в ведомстве.
https://ria.ru/20231111/pivo-1908793490.html
https://ria.ru/20231212/pivo-1915221037.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия
ФНС обсудила с пивоварами схему скрытого производства пива
ФНС России обсудила с пивоварами схему скрытого производства и реализации пива
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обсудила с пивоварами схему скрытого производства и реализации пива и пивных напитков, предложила нарушителям добровольно доплатить налоги, говорится в сообщении
ведомства по итогам встречи с представителями пивной отрасли.
"В рамках отраслевого проекта по выявлению рисков нарушения налогового законодательства в Федеральной налоговой службе состоялось совещание с представителями пивоваренной отрасли (приглашены более 20 компаний, имеющих существенные риски), Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции и Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении.
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"Основной темой обсуждения стало наличие налоговых рисков, связанных с применением схем скрытого производства и реализации пива и пивоваренной продукции, а также подмены производства пива безалкогольной продукцией", - добавляется там же. При этом, как отмечают в ФНС, в настоящее время налоговые органы проводят контрольно-аналитические мероприятия, направленные на выявление рисков нарушения налогового законодательства при производстве и обороте пива и пивных напитков в целом по отрасли.
"Мы анализируем деятельность предприятий и видим повышенные объемы приобретения солода, хмеля, ресурсов. При этом производственные мощности загружены незначительно. Также при заявлении производства безалкогольных напитков отсутствуют факты приобретения специального сырья, тары и этикеток, соответствующих розничных продаж безалкогольной продукции", - цитирует ФНС заместителя руководителя ведомства Дмитрия Сатина.
"В случае совершения пивоваренными компаниями умышленных действий, связанных с уклонением от уплаты текущих платежей по акцизам и НДС, представителям таких компаний предложено представить уточненные налоговые декларации и уплатить соответствующие суммы налогов добровольно", - отмечается в сообщении. В свою очередь представители отрасли высказали свои предложения по обелению отрасли и созданию равных конкурентных условий на рынке - например, по аналогии с водкой ввести минимальную розничную цену на пиво, что исключит возможность его реализации по ценам, не включающим в себя акциз.
Как отмечают в ФНС, кроме того, была озвучена проблема необходимости дифференцированного подхода (по аналогии с натуральными винами) к ставкам акциза на пиво и пивные напитки в зависимости от технологии производства и используемого сырья. В настоящее время ставка акциза на пиво и пивные напитки является одинаковой, в то время как себестоимость производства является разной, уточняют в ведомстве.
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